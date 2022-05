Tres alojamientos de Cádiz, entre los 25 mejores de España en Tripadvisor

El turismo ahora depende mucho de las opiniones de los demás. En ese terreno, Tripadvisor es básico. No hay persona que no consulte esta aplicación para sus reservas de hotel, sus próximos destinos e incluso para escoger dónde comer. Tanto es así, que la empresa tiene listados de suma importancia donde sitúa a los mejores establecimientos y les otorga un distintivo: Travellers Choice Best of the Best 2022.

En esta lista tan ansiada aparecen hasta tres alojamientos turísticos de Cádiz, cada uno en su diferente modalidad. Para acabar en este listado, los establecimientos tienen que contar con un buen perfil y posicionamiento en la plataforma, reseñas positivas y opiniones actualizadas de viajeros de todo el mundo.

Los tres alojamientos que cuentan con el placer de estar entre los mejores a nivel nacional son la Casa Palacio María Luisa de Jerez, el Cortijo Bablou de Arcos y La Alcoba del Agua Hotel Boutique de Sanlúcar de Barrameda.

La Alcoba del Agua Hotel Boutique - Sanlúcar - Nº2 en hoteles románticos de España

Este hotel de Sanlúcar de Barrameda está posicionado como el segundo más romántico de España. Cuenta con 14 habitaciones y destaca por su estilo sencillo pero repleto de servicios para el huésped. La ubicación es buena, está pleno Barrio Bajo, muy cerca del centro y del corazón gastronómico de Sanlúcar, que este año es Capital Española de la Gastronomía. Es un espacio ideal para personas que busquen tranquilidad, intimidad y relax.

Casa Palacio María Luisa - Jerez - Nº 17 en hoteles de lujo de España

Está posicionado en la la lista de hoteles de lujo y es el único Hotel de Gran Lujo de Jerez. Esta casa palacio del siglo XIX hace las delicias de los visitantes gracias a su arquitectura imponente. El lugar fue la residencia de importantes familias jerezanas y llegó a ser la sede del Casino Jerezano. Sin duda, es una muestra del esplendor que vivió Jerez. Destacan sus 21 habitaciones cada una diferente, algunas de ellas suites.

Su ubicación en pleno centro permite al visitante ir a pie a sitios de referencia como la Catedral de Jerez, el Alcázar o la Plaza del Arenal.

Cortijo Bablou - Arcos - Nº12 en hostales y pensiones de España

Este cortijo en Arcos es considerado de los mejores de España por su amplia oferta. Tiene variedad de dependencias. Destaca el cortijo en sí, que es del siglo XIX, donde hay muchas habitaciones disponibles. Llama la atención que cuenta con una caravana de época, bastante espaciosa, decorada de forma singular. Es una de las atracciones de este cortijo. A su vez, también hay una amplia oferta de tiendas, para aquellos amantes del glamping.

Es una experiencia más tranquila para amantes de la naturaleza en un terreno que se sitúa en el valle del Guadalete y desde donde se puede ver la roca de Arcos, una de las grandes atracciones turísticas de la zona.