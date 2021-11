5 alimentos que no se pueden calentar en el microondas

El microondas es un electrodoméstico que puede suponer la salvación a la hora de comer para muchas personas que o bien no disponen de tiempo suficiente para cocinar o personas a las que directamente no se le da bien la preparación de alimentos al estilo más tradicional de fuego, delantal y cuchara de palo.

Pero a pesar de ser un gran aliado, es importante conocer las limitaciones de los microondas con respecto a determinados alimentos que pueden llegar a perder muchas de sus propiedades alimentarias al ser calentados con el microondas.

Naranja

Aunque calentar una naranja en el microondas no es lo más habitual, hay gente que lo hace. No supone ningún riesgo para la salud, pero esta forma de calentar puede hacer que el cítrico pierda toda su vitamina C.

Huevos duros

El huevo cocido es un elemento que suele acompañar platos fríos como la ensaladilla rusa, pero hay otros platos calientes que lo incorporan como los potajes y algunas sopas. En el caso de comerlos solos, quizás el electrodoméstico elegido para calentarlos, por rapidez y comodidad, sería el microondas, pero según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no es para nada una buena idea.

Los expertos de la OCU explican en un informe reciente que al calentar el huevo en el microondas se crea una acumulación de vapor dentro de la cáscara, que puede provocar que el alimento explote dentro o fuera del aparato. Si explota dentro el peor de nuestros problemas será que tendremos que limpiarlo, pero si lo hace fuera podemos sufrir graves quemaduras debido a las salpicaduras de comida.

No obstante, si no tienes más remedio que calentarlo de esta forma, lo mejor es retirarle la cáscara y cortarlo en trozos pequeños.

Arroz

La Agencia de Normas Alimentarias de Estados Unidos emitió un informe al respecto de cocinar arroz en el microondas. En él explica que este alimento contiene una bacteria altamente resistente a las altas temperaturas, por lo que con este método de cocinado no es del todo seguro y puede provocar que los que lo ingieran sufran una intoxicación alimentaria.

Brócoli y espárragos

En el caso de estas verduras las razones son muy parecidas a lo que ocurre con las naranjas. Tanto el brócoli como los espárragos pierden la mayor parte de sus propiedades cuando son calentados en el microondas.

Leche materna

Hay muchas mujeres que congelan la leche materna que de extraen para dar a sus bebés como una manera de lograr algo más de independencia durante el periodo de lactancia. Pero hay que recordar que descongelarla con el microondas no suele ser una buena opción porque, como ocurre con otros alimentos, este electrodoméstico calienta de forma desigual lo que puede hacer que algunas partes puedan parecer frías mientras otras salen a temperatura demasiado alta, pudiendo provocar quemaduras. Lo mejor en este caso es sacar el tarrito de la leche con suficiente antelación para que de descongele por sí solo.