Aemet confirma la llegada de la borrasca Nils a Cádiz: estas son las previsiones para los proximos días

Un hombre camina por Cádiz con el paraguas roto en un día de viento muy fuerte en la ciudad.

La borrasca Nils ha llegado ya a Cádiz, este fenómeno se espera que sea un poco más leve que las borrascas anteriores en las que hubo que activar la alerta naranja debido a la cantidad de agua prevista y al fuerte viento y oleaje, en esta ocasión, se espera que sea moderada, al menos durante las jornadas del miércoles y el jueves, con posibilidad de que el viernes se intensifique y se active el aviso amarillo por fenómenos costeros.

Tras varias semanas con borrascas encadenadas, el tiempo vuelve a complicarse en buena parte del país. Según la predicción semanal de la Agencia Estatal de Meteorología, de lunes a viernes persistirá la circulación atlántica en la península, con lluvias generalizadas, acumulaciones destacadas en el oeste y viento intenso, especialmente entre el martes y el sábado.

Lluvias persistentes y acumulaciones importantes

La Aemet advierte de que las precipitaciones serán prácticamente generalizadas en la península, aunque menos probables en áreas del Mediterráneo. En el oeste peninsular podrán ser persistentes y localmente fuertes, incluso con tormentas puntuales.

La masa de aire que acompaña a la borrasca será húmeda y relativamente templada para la época, lo que favorecerá precipitaciones continuadas más que chaparrones aislados. En la provincia gaditana no se esperan grandes cantidades de agua, al menos en esta ocasión, aunque sí que se espera que llueva de manera constante, algo que tampoco conviene en exceso debido a la saturación actual del suelo.

Tras el paso de la borrasca Leonardo y Marta, la provincia de Cádiz lleva varias semanas encadenando un significativo número de incidencias debido a los temporales. Inundaciones, carreteras cortadas, temblores y movimientos de tierra e incluso el desalojo de Grazalema al completo por precaución. Las lluvias tan intensas y continuadas han provocado que el suelo no sea capaz de tragar más agua y esto provoca numerosos desperfectos en las zonas más afectadas.

Temporal marítimo y fuerte oleaje

Otro de los frentes abiertos por la borrasca Nils será el estado de la mar. La Aemet mantiene avisos por oleaje en distintos puntos del litoral, con previsión de olas que en el norte podrían alcanzar entre 6 y 8 metros.

En la provincia de Cádiz no se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta el viernes, que será el día en el que el tiempo sea más intenso, ya que se prevee tormenta y lluvia.

Previsión para los próximos días

Según publica Aemet en su página web el tiempo que se espera en la provincia gaditana sigue siendo bastante inestable en la mayor parte, ya que la lluvia estará presente hasta el viernes, de manera quizás m ás cosntante aunque con menos litros por metro cuadrado, dando un poco la sensación de alivio.

En toda la Bahía de Cádiz se esperan precipitaciones desde el miércoles hasta el viernes. En la Campiña de Jerez también se esperan lluvias durante la jornada del miçercoles, jueves y viernes, aunque el jueves puede que haya una pequeña pausa a partir del mediodía y que vuelva la lluvia con más intensidad de madrugada.

En la Sierra de Cádiz, en puntos como Grazalema se espera el mismo tiempo que en Jerez, es decir, lluvia constante durante toda la jornada del miércoles, y las primeras horas del jueves, una pausa desde las 12:00 hasta la media noche del jueves y el viernes desde la madrugada la lluvia volverá a ser intensa y con tormenta, esta podrá prolongarse hasta el sábado por la mañana.

A partir del domingo 15 de febrero el sol volverá a brillar en toda la provincia de Cádiz aunque se prevé que esté acompañado de nubes, no estará el cielo despejado hasta los primeros días de la semana que viene. Hay que tener en cuenta que aunque els ol vuelva a salir, las temperaturas bajarán de forma dramática a partir del viernes, así lo ha anunciado la Aemet.