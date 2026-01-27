Adiós a las redes sociales para menores de 15 años: el país que quiere prohibir el acceso a niños y adolescentes

Francia ha decidido dar un paso más en la protección de los menores frente al uso de las redes sociales. La Asamblea Nacional aprobó este lunes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a estas plataformas a los menores de 15 años y refuerza el veto al uso del teléfono móvil en los institutos. El objetivo es que la norma pueda aplicarse a partir del 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar.

La medida ha tenido un gran respaldo entre los políticos franceses y ahora debe ver si el Senado la aprueba de manera definitiva. La iniciativa se ha tramitado por la vía de urgencia, una señal clara de la prioridad que el Ejecutivo francés concede a esta cuestión. El Gobierno confía en que el calendario se cumpla y que la prohibición sea efectiva en cuestión de meses.

Prohibición para frenar la adicción digital

Una de las intervenciones más contundentes fue la de la diputada oficialista Laure Miller, una de las impulsoras del proyecto. "No se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo por sí solo", defendió ante el hemiciclo.

Miller puso el acento en el papel de los algoritmos de las plataformas digitales. Según explicó, estos sistemas conducen a los menores hacia contenidos cada vez más extremos, incluidos vídeos relacionados con tendencias suicidas y la automutilación. En su intervención señaló de forma directa a TikTok.

Se ha cuestionado la verdera funciónde las redes sociales en los menores. "Prometían incentivar la creatividad y la alegría, y ha sucedido todo lo contrario", afirmó. A su juicio, los estudios científicos muestran que los menores duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más desde la generalización de estas plataformas.

El veto al móvil en los institutos, una medida ya probada

El ministro de Educación, Edouard Geffray, respaldó la propuesta y defendió la restricción del uso del teléfono móvil en los institutos. Recordó que Francia ya prohibió los móviles en primaria, preescolar y secundaria en 2018.

"Esta medida ha tenido efectos positivos, tanto en el ambiente escolar como en el aprendizaje", aseguró. Geffray lamentó, además, que una parte importante de los jóvenes pase más horas semanales frente a las pantallas que en las aulas, una tendencia que considera preocupante.

Macron impulsa una ley clave de su mandato

La iniciativa responde a un impulso directo del presidente Emmanuel Macron, que lleva meses defendiendo una regulación más estricta del entorno digital. Tras la votación, celebró el avance legislativo con un mensaje en la red social X.

"El cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas", escribió el presidente. Macron insistió en que no quiere una generación ansiosa, sino jóvenes capaces de crear y de creer en los valores de la República.

El Ejecutivo se apoya en informes sanitarios recientes. Un estudio de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) alertó a principios de año del impacto negativo de redes como TikTok, Instagram o Snapchat en la salud mental de los adolescentes.

El informe advierte de la comparación constante, la exposición a contenidos violentos, la alteración del sueño y el ciberacoso. La futura ley deberá, además, ajustarse al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea para evitar bloqueos legales, como ocurrió en 2023 con un intento similar.