Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, estalla contra el odio que recibe en redes sociales

Anna Ferrer Padilla no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder a algunos comentarios mal intencionados que le han estado haciendo a través de redes sociales. La influencer tiene casi un millón de seguidores, pero lo cierto es que no todo el mundo es amable o cordial en redes sociales, y a pesar de contar con un apoyo constante de su comunidad, la hija de Paz Padilla también recibe odio a través de Instagram.

La joven subía una historia durante el fin de semana en la que mostraba como una persona no paraba de mandarle mensajes privados para criticarla sobre su físico, algo que Anna Ferrer no ha tolerado y ha querido mostrar en público. Tras un viaje a la nieve junto a su novio y otros influencers, una seguidora ha querido cargar duramente contra ella y le ha hecho varios comentarios muy ofensivos.

La persona en cuestión le ha mandado varios mensajes privados con mensajes hirientes: "Ponte labio superior. Estás horrorosa. No te favorece nada". En otra de las publicaciones que hizo la hija de Paz Padilla, le respondió con: "No te rías así". Anna Ferrer ha aprovechado para mostrar a su público el acoso y el odio que recibe en redes sociales y le ha respondido a esa seguidora de manera tajante.

Anna Ferrer no se queda callada ante el odio

"He leído unos cuantos comentarios así y es que cada día es: 'deja de ponerte pómulo', estás horrible", "deja de retocarte, qué fea" o "que arrugas tienes con tu edad, ponte botox", cansada de los comentarios despectivos, la influencer hacía una pregunta a sus seguidores. "¿Cuándo vamos a dejar de hablar del físico de otras personas? ¿Qué es eso de llamar fea a alguien porque sí?"

En esa misma historia, la joven lanzaba otro mensaje: "Podemos dejar que la gente haga lo que quiera? Siempre he sonreído así cuando estoy feliz de verdad y nada me gusta más. ¡Se acabó! Horrorosa te hace tanta maldad, no una sonrisa". La influencer ha dejado claro que no piensa dejar que este tipo de comentarios le afecten en lo más mínimo, aunque no deja que pasen inadvertidos y hace que se ponga el foco en la persona que acosa y genera odio en redes.

Historia de Anna Ferrer Padilla / @annafpadilla

La historia de Anna Ferrer creó revuelo entre sus seguidores y no dudó en volver a publicar un storie en el que aclara un poco más la situación vivida recientemente. "Chicas sobre lo de ayer, yo lo único que pretendo es lanzar el mensaje de dejar de opinar de los cuerpos ajenos (y no solo de los cuerpos, ¿de verdad hace falta opinar de todo lo que vemos?", comenzaba diciendo.

"Evidentemente a mí me dan totalmente igual y voy a seguir haciendo con mi cara, mi pelo y mi cuerpo todo lo que me apetezca solo y únicamente porque me gusta a mí!!! Gracias también por vuestros mensajitos sois simplemente las mejores", concluía la influencer.