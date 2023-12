Todas las carreras de Navidad en Cádiz: fechas y horarios

Las fechas navideñas son un momento del año propicio para la celebración de carreras. Con las temperaturas más bajas y las vacaciones, muchos corredores participan en las diferentes competiciones amateur que se organizan en muchas ciudades como un reclamo más en esta época del año, sobresaliendo las tradicionales San Silvestres a finales de año.

En la última quincena de este 2023 se prevé la organización de una docena de carreras de diferente tipo en la provincia de Cádiz, por lo que el final de año será muy deportivo. Estas son las competiciones que se celebrarán en los próximos días:

Carrera Solidaria Ruta 091 Jerez de la Frontera 2023

La Carrera Solidaria Ruta 091 se celebrará en Jerez el próximo sábado 16 de diciembre. Organizada por la Policía Nacional, y con un fin solidario, partirá a las 11 horas de la calle La Paquera de Jerez, frente a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, y tendrá un recorrido de siete kilómetros. Antes, a las 10.30 horas, será el turno de la categoría infantil.

El precio de inscripción es de 12 euros y los beneficios se destinarán a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

XIX Carrera Popular de Navidad Villa de Rota

La Villa de Rota acogerá el próximo domingo 17 de diciembre la XIX edición de su Carrera Popular. En esta ocasión, está organizada por GesconChip, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer El Arenal de Rota y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Rota.

Todas las carreras partirán del Centro de Alzheimer Manuela Forja, dándose la salida a la categoría de adultos a las 10.30 horas. Su recorrido será de cinco kilómetros. La última será la de la categoría pitufos, formada por niños y niñas nacidos a partir de 2016, con un recorrido de 100 metros, a partir de las 11.35 horas.

El precio de la inscripción es de 10 euros y un kilo de comida no perecedera para adultos, 3 euros y un kilo de comida no perecedera para menores y gratis más un kilo de comida no perecedera para pitufos.

IV Carrera Urbana Navideña de Puerto Serrano

La localidad de Puerto Serrano acogerá el próximo domingo 17 de diciembre su IV Carrera Urbana Navideña, que contará con recorrido de ocho kilómetros para las categorías adultas que partirá de la plaza de la Constitución. La primera de las competiciones arrancará a las 11 horas. El precio de la inscripción es de seis euros.

XV Carrera Urbana Sierra de Líjar

Algodonales también celebrará su XV Carrera Urbana Sierra de Líjar el próximo domingo 17 de diciembre. Con un recorrido de nueve kilómetros, la salida será a las 10 horas desde la plaza de la Constitución. El precio de la inscripción es de siete euros para los mayores de 16 años y cuatro euros para las carreras infantiles.

XII Trail Las Palomas 40k

Mucho más dura será la XII Trail Las Palomas, que se celebrará el domingo 17 de diciembre. Con salida en la plaza del Rey de Zahara de la Sierra, el recorrido de 39,9 kilómetros y +2.504 metros de desnivel se adentra por parajes preciosos del puerto de Las Palomas. La carrera arrancará a las 10 horas y el precio de inscripción es de 44 euros.

X Carrera Solidaria de Navidad de Algeciras

Algeciras acogerá el domingo 17 de diciembre su X Carrera Solidaria de Navidad, con un recorrido de seis kilómetros que saldrá de la avenida de las Fuerzas Armas. El horario de inicio de la competición absoluta será a las 10 horas, comenzando a las 11 horas las categorías menores. El precio de inscripción es de 10 euros para los adultos y cinco euros para los menores, debiéndose entregar un kilo de comida en el momento de la retirada del dorsal.

IX Carrera Solidaria Divina Pastora de San Fernando

La última de las competiciones populares que se celebrará el próximo domingo 17 de diciembre será la IX Carrera Solidaria Divina Pastora de San Fernando, que saldrá a las 10.30 horas de la plaza Sánchez de la Campa. El donativo para poder participar en esta carrera de 7,3 kilómetros de recorrido será de nueve euros.

XXX Carrera Popular San Silvestre Chipionera

La primera San Silvestre que se va a celebrar en la provincia de Cádiz será la de Chipiona el próximo jueves 28 de diciembre. La cita, que contará con un circuito de seis kilómetros, saldrá de la avenida de Regla y tendrá la meta en la calle Cervantes. Las inscripciones tendrán un precio de nueve euros para los adultos y de dos euros para los menores.

XI San Silvestre Chiclanera

El sábado 30 de diciembre ha sido el día elegido en muchas localidades para la celebración de la San Silvestre. Una de ellas es Chiclana, cuya salida será a las 17.30 horas desde la calle Hormaza, junto a la plaza Jesús Nazareno. El precio de inscripción es de siete euros hasta el 29 de diciembre y 10 euros el 30 de diciembre. El recorrido será de 5,5 kilómetros.

II San Silvestre Tarifeña

Tarifa celebrará en este 2023 su segunda edición de la San Silvestre el próximo 30 de diciembre. Con un recorrido de cinco kilómetros, partirá a las 12 horas del Paseo de la Alameda. El precio de inscripción es de siete euros.

VI San Silvestre Gaditana

El Club Deportivo Olimpo organizará el próximo 30 de diciembre la VI San Silvestre Gaditana, que en esta ocasión tendrá inicio y meta en la plaza de España, frente al monumento de las Cortes. El circuito será de 5,5 kilómetros por el centro de Cádiz. El precio de inscripción será de 10 euros para adultos y cinco euros para menores.

III Milla y Marcha Solidaria de Medina Sidonia

La localidad de Medina Sidonia celebrará el 30 de diciembre su III Milla y Marcha Solidaria, que contará con un recorrido de 1,6 kilómetros que saldrá de la plaza del Ayuntamiento a las 17 horas. El precio de inscripción es de tres euros para adultos y un euro para niños.