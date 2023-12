La cadena Sqrups!, con tienda en Cádiz, salva 20 millones de artículos de la destrucción

La cadena nacional Sqrups!, con tienda en Cádiz, ha salvado de la destrucción y ha vendido a precio de saldo, 20,2 millones de productos en perfectas condiciones. Este es el resumen total presentado, por tercer año consecutivo, por la compañía que está especializada en la distribución al por menor de productos derivados de stocks, cortos de fecha, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, en su Informe Rescate 2023.

A través de una nota de prensa, han señalado que últimos doce meses -entre noviembre 2022 y octubre 2023- se ha marcado un notable aumento del 41% respecto al año anterior, con más de 14 millones de producos de alimentación, la cifra más llamativa.

Así, según explican, se evitó la destrucción de 93.549 litros de aceite, 86.083 litros de zumo, y 7.255 kg de especias. Además, evitó el desperdicio de 127.053 kg de galletas y productos para el desayuno, 333.604 kg de conservas y casi 200.000 kg de pastas y salsas. Estas cifras representan un incremento del 35% en comparación con el año anterior.

“De este total, ha afirmado Raúl Espinosa, Director de Marketing de la compañía, casi 85 toneladas fueron productos BIO, algo que no solo contribuye a la reducción del desperdicio alimentario y promueve un enfoque más circular y sostenible en la cadena de suministro alimentaria, si no que fomentan también hábitos alimentarios más saludables.

De la categoría de higiene y cuidado personal se recuperó para la venta más de 18.850 litros de cuidado de cabello, 78.909 litros de productos de higiene corporal y 1.669 litros de colonia, con 0,95 mil artículos salvados. En droguería (0,54 millones de artículos salvados) fueron 64.795 kg de productos para lavadora y lavavajillas, y 25.373 litros de limpiadores de hogar, representando un crecimiento del 22%; y en papelería (1,23 millones de artículos salvados) se dio una segunda oportunidad a 503.189 cuadernos y blocs, 245.885 elementos de escritura, 178.000 libros y 41.131 mochilas y estuches. Este segmento experimentó un incremento del 38%.

Navidad

En la categoría relacionada con la Navidad, se rescataron 101.400 juguetes, 347.000 unidades de dulces navideños y más de 18.000 kg de artículos navideños. Esto representa un incremento del 30% en comparación con el año anterior.

“Todos estos productos han sido rescatados por Sqrups! de ser tirados a la basura estando en perfectas condiciones para su consumo, con margen de consumo suficiente previo a su fecha de caducidad y sin haber haber cumplido la función para que fueron elaborados” afirma Iñaki Espinosa, fundador y director general de la compañía. “Pero, lo más satisfactorio para nosotros es que esta iniciativa ya no es solo una cuestión de ahorro, sino una elección consciente de los consumidores que buscan contribuir directamente a la reducción de residuos y ayudar al planeta".

El 40% de estos artículos proceden de empresas españolas y el resto de fábricas europeas. En muchos casos, son unos excelentes vinos franceses que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, etc. En resumen, la compañía afirma que la vida media de su producto oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90% de los casos: lo que hoy puede comprarse, quizá mañana ya no esté disponible.

Sus tiendas son “outlets urbanos” de gran consumo que, en la actualidad, cuenta con 68 tiendas de las cuales 41 se encuentran en Madrid y que tiene una tienda en Cádiz.

Aseguran que desde sus orígenes en 2014 la sociedad ha contribuido a la inclusión económica y social de colectivos en situación de vulnerabilidad en España, ofreciéndoles productos básicos de calidad a precios muy asumibles. En su vertiente medioambiental, Sqrups! evita todos los años el desperdicio de millones de artículos en perfectas condiciones para su consumo.