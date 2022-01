La Policía alerta de nuevas estafas, ahora a través de Bizum

La Comisaría de la Policía Nacional en Jerez lanza una nueva campaña preventiva con información útil y actualizada que pueda servir a la ciudadanía para prevenir ser víctima de un delito, en esta ocasión alerta sobre las estafas en la compra venta de artículos entre particulares a través de Bizum. En las últimas semanas se está detectando una alta incidencia de este tipo de delitos que consisten en engañar a la víctima con una supuesta autorización para el pago por la compra de un producto, cuando en realidad se está aceptando el cargo por la misma cantidad.

Desde la Policía Nacional se informa de este tipo de engaño también afecta en mayor medida a ciudadanos que pretenden vender algún tipo de efecto o de producto de su propiedad a través de conocidas páginas web en Internet dedicadas a las compra ventas entre particulares. En esta nueva modalidad delictiva virtual los delincuentes rastrean estas páginas y cuando localizan alguna persona con este perfil, contactan con la misma a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Los ciberdelincuentes se ponen en contacto con los vendedores, con habilidad y técnicas de ingeniería social se ganan su confianza y les hacen creer que están interesados en la compra de su artículo. Inmediatamente el supuesto comprador solicita hacer el pago mediante la plataforma de pago instantáneo Bizúm, remitiéndolos un mensaje con un link para que supuestamente autoricen el pagoo directamente confundiéndolos con la comunicación enviada en la misma app mientras que mantienen una llamada telefónica.

Sin embargo, y aquí reside el engaño, si la victima autoriza la operación, no estará autorizando el cobro por su producto sino todo lo contrario, se trata de una orden de pago enmascarada que no solo no ingresa el dinero acordado, sino que le cobra la misma cantidad acordada al vendedor del producto. Después de que el ciberdelincuente consiga realizar el cobro, corta la comunicación y nunca volverá a atender las llamadas o los mensajes de la persona estafada.

De este modo el delincuente se aprovecha de que el vendedor confiado no interpreta correctamente la descripción del concepto del mensaje, y aprovecha su confusión si no se observa con atención el texto en su totalidad y lo que implica la operación, aceptando sin más y pasando de ser vendedor a estafado en cuestión de un segundo.

Otro modus operandi es simular ante el vendedor que se tratan de empleados de una alguna empresa de reconocido prestigio y que la empresa está interesada en el artículo del vendedor (usualmente vehículos a motor o material profesional). De esta forma indican al vendedor y futura víctima que el pago lo realizarán desde “una supuesta cuenta de Bizúm de empresa”, y que esta modalidad conlleva parael cobrador un pago de tan solo 0.20 céntimos de euro a cambio del ingreso del total que hayan acordado. En la aceptación del pago de tan modesta cantidad se esconde de igual forma la autorización para que el vendedor no solo no cobre lo acordado, sino que le sea retirada de su cuenta bancaria la misma cantidad.

En este sentido desde la Policía Nacional se recuerda que para recibir cualquier cantidad monetaria a través de esta u otras aplicaciones similares, no hace falta clickar o autorizar ningún tipo de autorización, la cantidad llega a la cuenta asociada a ese número de teléfono inmediatamente después de ser lanzada desde el teléfono del comprador o pagador.

Estafas utilizando el DNI de terceras personas

Igualmente desde Policía Nacional se recuerda a la ciudadanía que deben extremar la precaución a la hora de enviar o facilitar de cualquier modo los datos contenidos en su Documento Nacional de Identidad DNI, Pasaporte u otros en los que figure información similar, usualmente a través de imágenes, copias o fotocopias, ya que en ellos figuran información altamente sensible.

Esta información personal comprometida que incluye nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio y el número de DNI al que van asociados, es información suficiente para que delincuentes y estafadores de toda índole usurpen la identidad de las víctimas para realizar, por ejemplo, compras financiadas, contratación ilícita de líneas telefónicas, de Internet u cualquier otro tipo de suministros, o inclusousurpar sus identidades tratando de parecer culpables a las víctimas de los delitos cometidos por los propios estafadores.

Además de no facilitar en ningún caso esta información a particulares, se debe mantener también cierta reserva ante empresas y profesionales, y solo facilitarlos ante entidades y gestores de confianza, y tan solo para las gestiones administrativas o legales en las que su aportación sea esencial e imprescindible.

Para tratar de minimizar estos riesgos, en caso de robo de la documentación personal, pero también en caso de pérdida o extravío, se debe presentar de forma inmediata denuncia en la Comisaría más cercana de la Policía Nacional.