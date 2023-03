La OCU alerta de la venta de aceites de oliva ilegales: nueve marcas afectadas

La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado a través de su web irregularidades en el envasado de hasta nueve marcas de aceite de oliva. El principal foco de detección se encuentra en las comunidades sureñas de Extremadura y Andalucía.

La existencia de irregularidades fue conocida gracias al aviso de los propios consumidores, quienes dieron el aviso a las autoridades competentes. En el caso de Andalucía, las investigaciones realizadas concluyeron que detrás de este problema había toda una red de venta ilegal de aceite de oliva virgen extra. Las empresas emisoras del producto no cuentan con registro sanitario y por tanto están actuando fuera del control oficial vendiendo de forma irregular en ambas comunidades. Ante esta distribución ilegal, las autoridades ya han actuado retirado de la venta todas aquellos productos que no cumplan los requisitos.

Entre los aceites retirados se han apreciado alteraciones, sobre todo, con respecto a las características organolépticas alteradas. Dicho de otra forma, el sabor, olor, color y consistencia no es el habitual, por lo que podría convertirse en un riesgo para la salud pública. Pese a que aún no hay estudios que lo confirmen, desde la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) han solicitado a la población que no consuman. Si encuentra anomalías en las garrafas de aceite, aconsejan que se abstengan de consumirlas y que directamente se pongan en contacto con los servicios de salid o consumo de su localidad.

La lista de marcas afectadas por dicha alteración está establecida en nueve hasta el momento:

Acebuche

Virgen del Guadiana

Cortijo del Oro

La Campiña de Andalucía

Galiaceite 2022

La Abadía

Villa de Jerez

Don Jaén Aceite 2019

Imperio Andaluz

Todas ellas han ofrecido garrafas de 5 litros con incumplimiento de los requisitos legales para su distribución y consumo. Pese a que en el envasado no se detallan dichas variaciones, el hallazgo de las mismas ha causado la retirada inmediata de sus productos.

Desde la OCU han anunciado, además, que seguirán investigando dicha venta ilegal y el posible alcance social que puede provocar esta alerta. No es la primera vez que la organización detecta venta ilegal de aceite sin garantías para los consumidores. En abril de 2022, la AESAN alertó a los ciudadanos de la venta de aceite de semillas.

La presencia de una red fraudulenta de elaboración, envasado y distribución clandestina de aceite provocó que hasta 10 marcas nacionales se viesen afectadas. En aquella ocasión, la distribución mayoritaria se enfocó en Murcia, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Aún así, afectó al resto de comunidades ante el incremento del precio del aceite y la necesidad de comprar aceite sin importar la calidad.