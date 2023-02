No Sin Música 2023 en Cádiz: Así queda el cartel del festival con las nuevas confirmaciones

La gran cita con el indie rock del verano en Cádiz ya tiene su cartel definitivo. La organización del No Sin Música ha publicado en la mañana del 1 de febrero el resto de grupos que compondrán su novena edición.

En total, 19 grupos pasarán por los escenarios del Muelle Ciudad del 20 al 22 de julio con lo último del indie rock nacional. Además, como suele ser habitual en el No Sin Música, se han incluido algunos estilos que se alejan de la tónica musical predominante en el festival.

A cabezas de cartel como Vetusta Morla, Dani Fernández o La M.O.D.A. se unen grupos y artistas entre los que se incluyen apuestas totalmente inéditas en la ciudad de Cádiz.

Estas son las nuevas confirmaciones del No Sin Música 2023

Una de las principales novedades es La Casa Azul, este grupo de indie pop liderado por Guille Milkyway garantiza un espectáculo de luz y sonido en un directo rompedor donde no faltan los estímulos visuales. Más allá de su conocida 'Revolución Sexual', uno de sus grandes atractivos son los temas incluidos en su disco 'La Gran Esfera'. Pese a ser uno de los grupos indie más habituales en los carteles nacionales, se estrenan este 2023 en el No Sin Música.

El otro gran atractivo de las últimas confirmaciones es Morgan. Este grupo liderado por la espectacular voz de Nina de Juan es una de las grandes aspiraciones de la música a nivel nacional. Los madrileños compaginan canciones en inglés y en español. 'El Sargento de Hierro' es una de las canciones más sobrecogedores del indie rock. Su último disco 'The River and the Stone' confirma la línea ascendente de este grupo. También será su primera vez en el No Sin Música 2023. Eso sí, la vocalista no es la primera vez que pisa el festival, ya lo hizo en 2017 con Quique González y Los Detectives.

En el festival estarán unos de Parla (Madrid) muy de moda. Su experiencia es menor que los otros grandes confirmados, pero han irrumpido fuerte en las listas. La La Love You pisarán Cádiz por primera vez para cantar una canción que a más de uno le sonará de la radio: 'El Fin del Mundo'.

De entre todas las confirmaciones, la más desconcertante es la de un grupo cuya identidad se ha conocido justo hoy: 30s40s50s. Su nombre responde a la edad de cada uno de sus componentes, es un grupo de nuevo cuño conformado por artistas consagrados. De hecho, han sacado un primer videoclip 'NONONONO', sin revelar su identidad. Tanto es así que, mientras eran confirmados en No Sin Música 2023, estos han montado un acto en directo para revelar quiénes son. Finalmente, los integrantes de este misterioso grupo son David Otero, ex del Canto del Loco, Bely Basarte y Tato Latorre.

Entre resto de grupos que han sido anunciados para completar el cartel de 2023 están los gaditanos de The Electric Alley, que presentarán su nuevo disco, Apache y We Are Not Dj's. Asimismo, se suman a la próxima edición Juicy, Morreo, Chica Sobresalto, Nadie Patín y Mae Minerva.

Cartel completo de No Sin Música 2023

Vetusta Morla

La Casa Azul

La M.O.D.A.

Dani Fernández

Morgan

Sidecars

La La Love You

30s40s50s

David Palomar

Niña Polaca

Jordana B

The Electric Alley

We Are Not Dj's

Chica Sobresalto

Juicy

Morreo

Niños Luchando

Nadie Patín

Mae Minerva

Fechas, abonos y entradas para el No Sin Música 2023

El No Sin Música 2023 tendrá lugar en el Muelle Ciudad de Cádiz del 20 al 22 de julio de 2023. Los abonos para asistir a este festival se pueden adquirir desde la web del evento. El coste del abono es de 55 euros más gastos de gestión. El precio del abono VIP asciende a 85 euros más gastos de gestión. Por el momento, las entradas de día no están a la venta.