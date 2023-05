Logan Lerman rueda en Cádiz: el actor de Hollywood que dio vida a Percy Jackson

A pesar de su juventud, 31 años, Logan Lerman se ha convertido en un actor de fama mundial debido principalmente a protagonizar la saga cinematográfica de corte juvenil de Percy Jackson, un estudiante con problemas de atención y dislexia que descubre que es hijo de Poseidón.

Pero antes del papel que le dio a conocer en buena parte del mundo, Logan ya había comenzado en el mundo de la interpretación. En el año 2000 fue cuando dio el salto a la gran pantalla actuando en 'El Patriota', película protagonizada por Melg Gibson en la que Lerman interpretaba a uno de sus hijos.

Con Gibson volvió a coincidir en la cinta 'En qué piensan las mujeres', donde el joven daba vida a un infante Nick Marshall, el exitoso hombre del mundillo de la publicidad (también un ejemplo claro de machista y egocéntrico) al que dio vida Gibson y que tras electrocutarse durante una tormenta eléctrica, descubre que puede escuchar todo lo que piensan las féminas.

Varios títulos y reconocimientos después, llegó su papel de Percy Jackson, saga por la que ha recibido más premios. Aunque en un primer momento se la comparó con la saga de Harry Potter, lo cierto es que las cintas gustaron en taquilla. Por la segunda de las películas recibió el Critics' Choice Award al mejor actor joven, entre otros galardones.

Logan Lerman en Cádiz

El actor se encuentra estos días en Cádiz grabando escenas para una serie sobre el Holocausto de la plataforma Disney+. La plaza de Mina, la Alameda y otras calles cercanas han servido para recrear partes de Brasil, donde transcurre parte de la trama y donde esta viernes se han podido ver a varios figurantes ataviados con trajes y peinados de la primera mitad del siglo XX.

Se trata del rodaje 'We Where the Lucky Ones', título provisional que posiblemente cambiará cuando se lance comercialmente la cinta.