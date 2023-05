El rodaje de una serie de Disney + convierte Cádiz en una ciudad de Brasil

Cádiz se convierte de nuevo en un plató de cine. En el caso de hoy ha sido la plataforma internacional Disney + la que ha elegido localizaciones en la capital gaditana para una serie sobre el Holocausto judío que está ambientada en Brasil y que se ha empezado a rodar en la plaza de Mina, la Alameda y otras calles cercanas. El protagonista, el joven actor californiano Logan Lerman, ha rodado esta misma mañana varias escenas junto a la balaustrada de la Alameda.

El rodaje se ha realizado unas horas antes en la calle General Menacho, donde se han colgado varias prendas de ropa tendidas de fachada a fachada. En la plaza de Mina, donde continuará el rodaje hoy y mañana, se está trabajando en la zona más cercana al callejón del Tinte, tanto en un edificio de viviendas que se ha convertido para la película en la embajada de Polonia, como en locales comerciales que han pasado a ser negocios brasileños.

Se trata del rodaje de la serie de Disney + 'We Where the Lucky Ones', título provisional que posiblemente cambiará cuando se lance comercialmente la cinta. Está protagonizada por el actor Logan Lerman, que se hizo popular con la serie televisiva 'Percy Jackson'. Lerman, de 31 años, ha rodado varias veces esta misma mañana una escena en la que hace una carrera en la Alameda entre varios figurantes ataviados con trajes de la primera mitad del siglo XX. La serie se centra en la II Guerra Mundial y el Holocausto. La protagonista de la serie, basada en un libro del mismo título, es Joey King.

El equipo de rodaje en la Alameda se ubicó junto al Baluarte de la Candelaria. Furgonetas y coches se repartían por la zona mientras que entre los jardines, convenientemente balizados para salvaguardar la zona de rodaje, se situaban cámaras, equipos de sonido, luces, trajes y otros elementos del atrezzo.

En la misma Alameda, detrás de los jardines y en paralelo a la balaustrada, se dispuso una cámara travelling para grabar el momento en el que el protagonista emprende una carrera por la zona. Fue una escena que se grabó varias veces hasta que el director, Thomas Kail, la dio por buena. Lerman corría en medio de un nutrido grupo de extras que, ataviados con trajes de época, paseaban por una Alameda que suele lucir magníficamente en pantalla.