La plaza de Mina se prepara para el rodaje de una serie de Disney +

La plaza de Mina de la capital gaditana se prepara estos días para el próximo rodaje de una serie internacional producida bajo el paraguas de la plataforma Disney +. Esta misma mañana se estaba acondicionando la fachada de uno de los edificios de la plaza, en su zona más próxima al Callejón del Tinte, y que será ambientada como una embajada de Polonia. El rodaje, que comenzará la semana que viene, se hará tanto en exteriores como en interiores.

Se trata de una serie rodada en días pasados en Málaga y para la que la empresa Modexpor ha buscado figurantes en la zona de Cádiz y Jerez. En la capital malagueña se ha realizado, en concreto, el rodaje de la serie de Disney + 'We Where the Lucky Ones', protagonizada por el actor californiano Logan Lerman, que se hizo popular protagonizando la serie televisiva 'Percy Jackson'.

Hasta la fecha ha trascendido que la serie está ambientada en la época de la II Guerra Mundial y en la persecución que los judíos sufrieron de parte de los nazis alemanes.

Este nuevo rodaje en la capital gaditana confirma a Cádiz, y también a la provincia, como un lugar que está adquiriendo trascendencia a la hora de convertirse en plató cinematográfico tanto para producciones nacionales como internacionales, y tanto para la gran pantalla como para las plataformas televisivas que tienen ahora en las series a uno de sus mejores filones de audiencia.