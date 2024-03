Lista Robinson: qué es y cómo apuntarse a ella para evitar publicidad no deseada

El pasado mes de julio quedaron prohibidas por ley las llamadas comerciales. La entrada en vigor de la modificación del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones establecía la teoría según la cual tenemos derecho "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales".

Pero como en muchas situaciones, la teoría va por un camino que no es el que sigue la práctica, y la práctica nos indica que los teléfonos sigue sonando a horas intempestivas o en horarios inoportunos para ofrecernos servicios que no hemos pedido u ofertas comerciales que no nos interesan. Y es que, a pesar de que la ley establece fuertes sanciones para las empresas que incumplan, las excepciones y vacíos legales se convierten muchas veces en grandes autovías por las que circular para saltarse la norma.

Además del bloqueo manual de los números que nuestro smartphone cataloga como spam, los usuarios tenemos otra herramienta a nuestro alcance para evitar este tipo de llamadas: la Lista Robinson, que permite evitar la publicidad de empresas a las que previamente no hayas dado tu consentimiento para que te envíen publicidad. Funciona para publicidad por teléfono, correo postal, correo electrónico y SMS/MMS.

Según indican en su página web, el servicio no tiene ningún tipo de coste para los ciudadanos y tiene una ventaja muy poderosa y es que, indican, es obligatorio que las empresas consulten la Lista Robinson, es decir, "si una entidad o una empresa desea enviarte publicidad personalizada y no le has dado tu consentimiento expreso para ello, tiene la obligación legal de consultar la Lista Robinson y, si te has inscrito, no podrá hacerte el envío publicitario".

El servicio se enmarcaría dentro de lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que diponque que "quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla".

Cómo apuntarme en la Lista Robinson para dejar de recibir llamadas comerciales

El servicio es gratuito para ciudadanos y se puede revocar en cualquier momento. Puedes actuar de dos formas: o bien apuntarte tú mismo si eres mayor de 14 años o, si eres mayor de 18, apuntar a otra persona menor de 14 de la que seas padre o tutor o alguien que no puede inscribirse por sí mismo.

En cualquiera de los dos casos, deberás rellenar unos campos con datos personales para registrarte en la plataforma. Al cumplimentar este formulario, enviarán un enlace al correo facilitado para verificar el registro y, tras pulsar sobre él, ya podrás introducir los canales por los que no quieres recibir publicidad, como tus números de teléfono o tu dirección de correo electrónico.

Una vez estés registrado, con tu usuario y contraseña, podría entrar en cualquier momento para revocar una prohibición o ampliarla.