José Mercé y ‘Tomatito’, flamenco de lujo, la noche del viernes en Sancti Petri

José Mercé y Tomatito, dos viejos amigos cuyos caminos se han cruzado en infinidad de ocasiones, han vuelto a coincidir en una misma idea: grabar un disco juntos y hacer una gira para llevar su música a los escenarios más importantes del mundo. El título del álbum es De verdad y con él desembarcan mañana por la noche a las 22:30 horas en el auditorio del Concert Music Festival Sancti Petri, en Chiclana.

Con De verdad, Mercé y Tomatito lo tienen claro: reivindicar el flamenco como música, como cultura, y elevarlo a la categoría que merece. Su alianza está a punto de hacer historia. Los dos estarán arropados por dos guitarristas, un bajista, percusión, palmeros y coros. En total serán unas diez personas sobre las tablas en un espectáculo con mucha hondura, aseguran desde la organización.

“De verdad es toda una reivindicación del flamenco más puro, una lección magistral en toda regla, un disco como no se hacía desde hace mucho tiempo”, afirman en la página web del cantaor.

La grabación del nuevo álbum se realizó en el estudio que Tomatito tiene en la localidad almeriense de Aguadulce. “En De verdad tocamos todos los palos que afortunadamente existen en el flamenco: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas…”, subraya Tomatito, guitarrista y productor del disco. “Yo nunca me he ido del flamenco. Yo hago otras cosas pero siempre suena el flamenco ahí. Siempre reivindicamos el flamenco. Yo seré flamenco hasta que me muera”, sentencia.

Esta es la primera vez, desde la muerte de Camarón, que Tomatito graba todo un disco junto a un cantaor: “Cuando me dicen que el fallecimiento de Camarón me ayudó a hacerme solista yo siempre contesto que yo habría preferido mil veces que él siguiera aquí para no haber tenido que hacerme solista. Ahora me apetecía hacer un disco con José, compaginando el papel de guitarrista y productor”.

Mercé ahonda en la misma idea reflexionando también sobre otras características de su carrera: “Los dos hemos nacido flamencos, en un entorno familiar muy flamenco y, aunque muchas veces la gente vea que yo estoy haciendo una canción pop, es porque en ese momento estoy haciendo otra historia. Otra cosa es que cante una canción como Al alba como un cantaor. Igual cuando hice el disco de duetos. Pero eso no es flamenco. Flamenco es lo que hemos grabado en De verdad”.