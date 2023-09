Una IA hace reír a los fans del Carnaval de Cádiz al doblar al inglés el vídeo de un conocido comparsista

Hay modas que tardan poco en extenderse. Ahora los usuarios de X (antes Twitter) inundan esta red de memes famosos y vídeos de personajes públicos versionados con un perfecto inglés. Detrás de esto, el descubrimiento de una IA que es capaz de usar la voz de la persona del vídeo y traducirla a cualquier idioma. Heygen es el nombre de la app que permite hacer más que creíble los vídeos en cualquier idioma.

Estos días se suceden los memes con algunos de los gazapos más reconocibles del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de cantantes como El Fary o de famosas como Belén Esteban. Todos, en un momento u otro, protagonizaron algún momento que se convirtió en meme en las redes sociales. Ahora, la inventiva de los usuarios hace que se pueda ver a estas mismas personas pronunciar en inglés las palabras que tanta risa causaron a la comunidad. Además, las palabras van acompasadas con el movimiento de los labios, lo que las hace más creíbles

Los fans del Carnaval de Cádiz han estado rápidos, no han permanecido ajenos a esta tendencia. De ahí que hayan tomado unas imágenes de Ángel Subiela en camerinos en su etapa como comparsista con los Ángeles Caídos (2002) de Juan Carlos Aragón. En ese pequeño vídeo, reducido específicamente a una escueta y descontextualizada declaración a una televisión local, Subiela se ve encendido ante los micrófonos.

En el vídeo original, estaba hablando acerca de la reacción del público ante un cuplé que cantó el grupo contra Martínez Ares y que fue abucheado por parte de la grada. En este meme generado por IA, se le puede escuchar un concluyente "many people know it" en un perfecto inglés.

Un cachondeo que ha ido a más. Hay muchos más ejemplos como el descrito anteriormente. Uno que también se ha viralizado ha sido una versión del cuplé cantado por Juani, la mujer del gallinero que se dio a conocer en el último concurso. La cuenta Carnaval Mal comentaba que así habrían sido las canciones de Los Beatles si estos hubieran nacido en La Viña.