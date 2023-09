El niño del Cádiz CF vuelve a hacerse viral y reaparece años después: "De chico me paraban por la calle, sobre todo en Carnaval"

Las cámaras del programa deportivo 'El Día Después' de Canal+, hoy Movistar+, son célebres por captar momentos únicos en las gradas de los estadios cada fin de semana. El estadio Carranza, actual Nuevo Mirandilla, es de sus sitios preferidos para generar contenido.

Por entonces, el Cádiz militaba en Segunda División B y jugaba contra el Melilla cuando un pequeño de ocho años pidió a su abuela que lo llevara al coliseo cadista. El reportaje muestra cómo llegan a la grada. Desde el primer momento se ve qué las apreciaciones del simpático niño son las propias de un adulto. Algunos de los momentos más cómicos: cuando nieto y abuela aseguran que es mejor irse a la zona del campo más animada y cuando el chico se da cuenta que a su abuela se le ha caído el carnet al suelo.

Esos tres minutos que se hicieron tan famosos ahora vuelven a ser virales con el título de 'El niño abuela'. Los usuarios en TikTok ansiaban por conocer la identidad de ese pequeño que veía el fútbol de esa manera tan peculiar. Ante el aluvión de comentarios, el gaditano protagonista se ha atrevido a revelar su identidad y explicar cómo vivió la salida de ese vídeo.

"Mucha gente se piensa que el vídeo está preparado"

El gaditano Ale Barberán se grabó una 'story time' para contextualizar el vídeo y confesar que él quien lo protagoniza. "Desde hace un par de días un montón de amigos y personas que conozco están mandando el enlace del vídeo de ese niño abuela del Carranza se está volviendo a ver en TikTok", inicia la grabación.

Tras ver a tantas personas queriendo saber quién era aquel pequeño cadista, y ver cómo sus más cercanos le insistían, acabó claudicando: "Pues bueno ese niño soy yo". Y continúa: "Para quién no lo sepa, el vídeo es de 2012 o 2013. Tenía 8 años, ahora tengo 18. Ese vídeo me ha marcado un poco. De chico me paraban por la calle, sobre todo en carnaval. Era muy chico, claro, no entendía qué estaba pasando".

De todas las cosas, le extraña que se piense que aquello fue preparado y lo niega rotundamente. "El vídeo no está grabado ni preparado, así era yo", aclara. "Le dije a mi abuela que quería ir a un partido del Cádiz. Y mi abuela, intentando cumplir el sueño de su nieto, me llevó al Carranza. Unos meses después de ir al fútbol, un íntimo amigo de mis padres llama para decirles que he salido en la tele, en el Canal +, en el Día Después con mi abuela", relata.

Cuando trascendió, dice que se moría de vergüenza, aún a día de hoy le ocurre. La parte más triste de la historia llega cuando muchos le piden que salga su abuela. Sin embargo, "ella ya no está y estas cosas no le hacían mucha gracia. Pero bueno toda la reacción al vídeo a ella le gustaría".

Tras ver cómo incrementaban las visitas a sus perfiles en redes y la presión de sus amistades, se decidió. "Para todas esas personas que queríais saber quién es ese niño abuela, aquí está, soy yo. Os mando un beso", concluye.

En los comentarios, se puede comprobar el cariño con el que las personas de la red social recordaban el vídeo y celebran el paso dado por el joven gaditano.