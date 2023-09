Un restaurante chino de Cádiz se hace viral por su curiosa forma de responder a las reseñas de los clientes

Leer reseñas de establecimientos es uno de los pasatiempos de esta era online. Con tan solo cinco minutos y dos o tres bares, se puede comprobar la cantidad de comentarios divertidos que circulan en este amplio universo conectado.

El perfil especializado en hostelería @SoyCamarero se ha hecho eco del curioso modo de responder a sus clientes que tiene un restaurante chino de El Puerto de Santa María. En la cuenta de Google del establecimiento Qing de esta localidad gaditana se pueden ver opiniones de todo tipo. Todas ellas quedan eclipsadas por las desternillantes réplicas del establecimiento.

De esta forma, a un comentario de un cliente sobre que el pollo no estaba fresco. La respuesta fue la siguiente: "Buenas Mila, glacias por ser este tu lestaulante favolito. Nos encanta tenel clientes como tu. Clalo que el pollo tiene unos dias, si no tuviela unos dias selia un huevo, no un pollo. Te espelamos".

Si se observa el resto, la tónica es la misma. Respuestas surrealistas avivando el tópico de cómo hablan castellano las personas de nacionalidad china. Esto ha causado una oleada de risas en Twitter, haciendo que la publicación de Soy Camarero no haga más que crecer.

Esta respuesta puede conmigo 😂😂 pic.twitter.com/6MIwDuv73D — Soy Camarero (@soycamarero) September 5, 2023

Una de las reseñas más destacables es una de un usuario que denuncia que no le cogen el teléfono para añadir más platos a su pedido a domicilio y que, además de no descolgarles el teléfono, tarda mucho el repartidor. De vuelta, el restaurante mandó disculpas, no sin algo de humor e ironía.

Esto fue lo que contestó el local al cliente impaciente: "Buenas señol Dioni. Siento lo oculido de colazon. Peldon pol el letraso, su pedido esta ya de camino, el lepaltidol acaba de salil, pelo eso no es todo. Hoy estas de suelte Dioni. Es usted el ganadol de la noche de SAN VALENTIN. Tienes una cena lomantica en nuestro lestaulante acompañado de quien quielas! Ademas le legalalemos 25 galletitas de la suelte, 1 por cada llamada que hicistes. Enholabuena Dioni!!"

Todas las interacciones de este restaurante Qing, hechas desde el respeto, tienen algo de guasa. Esto, al margen de la calidad de su cocina, le ha conseguido tener muchos más fans que ayer solo por su simpática actitud.