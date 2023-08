Conciertos en Cádiz del 1 al 6 de agosto: El Kanka, Alejandro Sanz, Bizarrap, Quevedo, Anuel AA y muchos más

El agosto musical empieza en la provincia con mucha fuerza, trayendo a algunos de los nombres más potentes de la música comercial y urbana. Una semana más, el peso de estos directos lo tendrá Concert Music Festival. A este ciclo de conciertos se suma el festival Puro Latino de El Puerto, las propuestas más específicas de Bahía Sound en San Fernando y los artistas de calidad que estarán en Tío Pepe Festival de Jerez esta semana.

Los conciertos en Concert Music Festival del 1 al 6 de agosto

Martes 1 de agosto - El Kanka - 22.30 horas

El cantautor malagueño será el encargado de abrir agosto en el escenario del Poblado Sancti Petri. La gira Cosas de los vivientes, mismo nombre de su último disco, pasará por los 14 títulos que presenta el cantante en trabajo más reciente. Por supuesto, no faltarán sus temas más esperados: 'Qué bello es vivir', 'Canela en rama' o 'Por tu olor'.

Miércoles 2 de agosto - Danny Ocean+Lali+Bresh - 22.30 horas

La pura fiesta será protagonista en esta jornada. Primero, el cantautor venezolano Danny Ocean mostrará por qué se ha vuelto tan popular en tan poco tiempo dentro de la música urbana. 'Me rehúso', lanzado en 2016, fue el tema más escuchado de la década en Latinoamérica.

El momento estrella de la noche llegará con la cantante Lali. Esta argentina no para de crecer y ahora mismo es una de las estrellas de la música pop en su país. Tras cuatro discos, está posicionada como una de las artistas más prometedoras del momento. Para finalizar, los asistentes podrán acudir a la fiesta de Bresh, que ya se encargó de estrenar el recinto de Concert Music el pasado 30 de junio.

Jueves 3 de agosto - Alejandro Sanz - 22.30 horas

El madrileño, gaditano de adopción, cierra gira española en Chiclana. Aunque ya estuvo a principios de julio en este mismo escenario, Sanz vuelve para decir adiós por todo lo alto a su 'Sanz en vivo'. En 2022, ya acumuló 300.000 seguidores. El mismo artista ha llamado en sus redes a venir a su directo de Chiclana, prometiendo sorpresas.

Viernes 4 de agosto - Bizarrap - 20.30 horas

El nombre de moda de todos los que componen el cartel de Concert Music este 2023. Es su segundo año consecutivo en el mismo escenario. Para este año hay diferencias, Bizarrap ha sido capaz de superar el tema de Quevedo con el de Shakira. Una proeza que se antojaba difícil. El argentino es uno de los más escuchados a nivel mundial en Spotify.

Sábado 5 de agosto - Simply Red - 22.30 horas

Los británicos repiten en la provincia, tras estar en 2022 en Tío Pepe Festival. En este nuevo tour interpretarán todos sus grandes éxitos como ‘Stars’, ‘Holding Back The Years’, ‘Fairground’ o ‘Money’s Too Tight To Mention’, confirmando su reputación como una de las mejores bandas en directo en la actualidad.

Sábado 5 de agosto - Notre Dame - 23.45 horas

El dj francés saltó a la fama a principios de la década de 2010. Su música también es conocida por sus eclécticas presentaciones en vivo. Notre Dame se esfuerza por llevar la energía y el espíritu de la música house a sus temas, que a menudo incorporan elementos de jazz y música clásica.

Domingo 6 de agosto - ZAZ - 22.30 horas

El público podrá descubrir la personalidad única de la artista francesa y las nuevas facetas de su arte, así como todos sus hechizos mágicos, y volver a enamorarse de sus grandes éxitos: Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra… y su último hit “Imagine”. Un espectáculo raro, enérgico, positivo y generoso, que nos hace sonreír, nos trae «alegría y buen humor», y nos recuerda que con Zaz, siempre debemos ver el mundo a través de lentes color de rosa.

Domingo 6 de agosto - Claptone - 23.45 horas

Desde sus inicios en 2012, Claptone no ha dejado de provocar frenesí en el público con sus sesiones. Mantenerse tan oculto y desconocido en un mundo moderno, el mundo de los “me gustas” y las fotos, no es poca cosa.

Puro Latino Fest 2023 en El Puerto

El recinto ferial Las Banderas acoge uno de los festivales más multitudinarios del verano con nombres internacional del pop latino y de la música urbana.

Jueves 3 de Agosto

DJ Khriz - 19:00

Ptazeta - 19:30

Omar Montes - 20:30

Luis Fonsi - 21:45

Young Miko - 23:15

Quevedo - 00:30

Omega - 02:30

Jhay Cortez - 03:45

Juan Magan - 04:45

Viernes 4 de Agosto

Alex Martini - 19:00

Saiko - 19:45

Abraham Mateo - 20:45

RVFV - 22:15

Ozuna - 23:45

Bryant Myers - 01:15

Black Eyed Peas - 02:30

Justin Quiles - 04:15

Ballesteros - 05:15

Sábado 5 de Agosto

Alvama Ice - 19:00

Lérica - 20:00

Morad - 21:00

Dellafuente - 22:30

Mora - 00:00

Anuel AA - 01:30

Farruko - 03:15

José de las Heras - 04:30

Conciertos en Bahía Sound San Fernando del 1 al 6 de agosto de 2023

Las propuestas el recinto de Bahía Sur se diferencian de las del resto al tratarse de opciones más específicas para amantes de estilos musicales menos comerciales.

Viernes 4 de agosto - 80's Legends - 22 horas

80’s Legends 2023 es una oportunidad de ver en exclusiva a The Jacksons, Boney M y Milli Vanilli en su único concierto conjunto en España. Un increíble espectáculo, con los auténticos artistas que hicieron bailar a toda una generación.

Sábado 5 de agosto - Saurom - 22 horas

Este grupo de rock con influencias de folk, música tradicional y metal llega a San Fernando en su gira 'El Pájaro Fantasma'. Su estilo musical bebe de muchas referencias de la literatura fantástica. 'Noche de Halloween' y 'Soñando Contigo (Las Caricias del Alma)' son algunos de sus temas más escuchados.

Conciertos en Tío Pepe Festival de Jerez del 1 al 6 de agosto de 2023

El recinto de Bodegas Las Copas de Tío Pepe en Jerez acoge de una de sus semanas más frenéticas donde pasarán nombres consolidados y apuestas de gran calidad musical.