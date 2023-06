Cómo reducir la barriga hinchada y la grasa abdominal

El verano ha llegado y queremos lucir lo mejor posible. Y aunque la operación biquini ya se nos ha venido encima, hay una serie de trucos para evitar la incómoda pesadez e hinchazón que nos provocan algunos alimentos.

Como todos sabemos, entre los que se deben evitar figuran sobre todo los rebozados muy industrializados y las frituras, sobre todo las que se hacen con aceites muy utilizados. Tampoco son nada aconsejables las grasas trans y refinados como galletas, bollería industrial y los cereales, al igual que la sal, las bebidas gaseosas, el alcohol de las bebidas, y las patatas fritas o snacks salados.

Según el nutricionista Antonio Hinojosa, lo ideal es introducir en la dieta todo tipo de alimentos como lácteos, verduras, frutas, más pescado que carne, arroz, preferiblemente productos integrales (pan, pasta y arroz), menos procesados y sin azúcares añadidos mucho mejor, beber mucha agua y no saltar ninguna comida, "esto es muy importante, para no llegar a la siguiente con tanta ansiedad". También "aconsejamos cocinar de forma saludable, con menos fritos, menos rebozados, aceite de oliva y pedir estos platos incluso cuando se come fuera de casa".

Todo esto es ideal si, además, se realiza ejercicio físico todos los días.

Ojo a los alérgicos

Son numerosos los alimentos vinculados a las dietas convencionales que son ricos en histaminas o histaminoliberadores que también pueden provocar hinchazón.

Entre estos alimentos se encuentran el tomate, el pescado azul, el cerdo, las verduras verdes crudas, espinacas, berenjenas, algunas frutas como los cítricos, las frutas de hueso, las conservas, los caracoles, determinado mariscos... , que aunque son sanos deben sustituirse.

Afortunadamente, la dieta mediterránea es muy rica y variada "y hay muchas opciones", explica Hinojosa. Se pueden tomar otros alimentos como la calabaza, el calabacín, el puerro, el pimiento, el apio, el pepino etc".

Propuesta de dieta