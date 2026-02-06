La sangre azul carnavalera corre por las venas de Miriam Ballesteros, la ahora comparsista, es hija de José Luis Ballesteros 'El Love', por lo que sus primeros contactos con el carnaval están íntimamente ligados a su casa.

Sin embargo, 'La Lova' ha querido recordar cuál fue su debut sobre las tablas del Gran Teatro Falla y su memoria nos lleva a 'El sueño de la noche gaditana', una comparsa escrita por Juan Fernández en el año 2006 en la que Miriam comenzó su trayectoria carnavalera.