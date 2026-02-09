'El manicomio' defiende la identidad gaditana en un pasodoble en recuerdo a personajes de la ciudad

Macarty, Carlos el Legionario, María la de la Hierbabuena, la Uchi o Paquito el del Mentidero, en la letras con la que 'El Manicomio' calentó voces en camerinos

'El manicomio' pasodoble
09 de febrero 2026 - 00:55

La comparsa 'El manicomio', de Jonathan Pérez Ginel, calentó voces en camerinos con el segundo de sus pasodobles de semifinales, donde tiró de gaditanismo para darle su valor a personajes de la ciudad que ya no están. Macarty, Carlos el Legionario, María la de la Hierbabuena, la Uchi o Paquito el del Mentidero aparecían en una letra de defensa de la identidad gaditana que poco a poco se está perdiendo.

