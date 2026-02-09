'El manicomio' defiende la identidad gaditana en un pasodoble en recuerdo a personajes de la ciudad
Macarty, Carlos el Legionario, María la de la Hierbabuena, la Uchi o Paquito el del Mentidero, en la letras con la que 'El Manicomio' calentó voces en camerinos
La comparsa 'El manicomio', de Jonathan Pérez Ginel, calentó voces en camerinos con el segundo de sus pasodobles de semifinales, donde tiró de gaditanismo para darle su valor a personajes de la ciudad que ya no están. Macarty, Carlos el Legionario, María la de la Hierbabuena, la Uchi o Paquito el del Mentidero aparecían en una letra de defensa de la identidad gaditana que poco a poco se está perdiendo.