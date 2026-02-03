Una joven que ha sido violada llega a casa de noche y, en vez de encontrar el apoyo de su familia, encuentra un muro de incomprensión. Esta doble violación a la que se enfrentan algunas mujeres es la protagonista de una impactante letra de 'Los locos', la comparsa de Antonio Pérez Piru y Sergio Guillén Tomate.

Un pasodoble, el segundo, que la comparsa de la Cantera ha entonado en su pase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 y que fue muy bien recibido por el respetable.

Pero minutos antes de estrenarlo en las tablas del Gran Teatro Falla, la agrupación lo ha preparado en camerinos donde la pieza ha sonado, si cabe, con toda su rabia y crudeza.