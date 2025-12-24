A través de esta misma página web puede seguirse el tradicional mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI, una intervención que, como cada año, se presenta como un balance del periodo que termina y una referencia a lo que viene. En ese mensaje, el Rey hace un repaso del año desde un enfoque institucional, político, económico y social. Es decir, aborda el balance desde distintas perspectivas del país, con un tono que se sitúa en el plano general y con un énfasis en la lectura global del momento que atraviesa España.

Además de esa mirada retrospectiva, el mensaje incluye una reflexión sobre los retos del próximo año para España, esto añade un componente de futuro y sitúa el discurso no solo como un balance, sino también como una invitación a pensar en lo que el país afronta a continuación.