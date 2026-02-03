Ante el riesgo de inundaciones previsto para este miércoles 4 de febrero en distintos puntos de Andalucía, Emergencias 112 Andalucía ha difundido una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad ciudadana.

Entre los tres principales consejos, se insiste en evitar desplazamientos innecesarios o cruzar zonas inundadas; evitar sótanos, garajes y plantas bajas; y si entra agua en tu vivienda ve a la parte más alta y pide ayuda al 112.

Además, recomienda Emergencias 112 Andalucía mantenerse informado a través de los canales oficiales y avisos meteorológicos. Las autoridades piden extremar la precaución en un día que se prevé complicado para la seguridad.