Desde las alturas y en plena escalada, el cuarteto '¡Que no vengan!', de Miguel Ángel Moreno con el liderazgo de Ángel Gago, han realizado un pase de cuartos de final muy del agrado del público que, además de parodia y tema libre ha contado con una tanda de cuplés muy celebrada por el respetable.

Así, la coincidencia del día y casi la hora entre los eventos previos al Corpus y el pregón del Orgullo del pasado año han protagonizado la primera letra, mientras que la segunda se la ha llevado el pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, el sevillano Manu Sánchez.

Pero antes de pegar con los cuplés y de que el público coreara su estribillo, los cuarteteros calentaron voces en los camerinos del Himalaya, digo, del Falla.