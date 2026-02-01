La XLIV edición de la Erizada popular se recordará como histórica. Es que se están repartiendo gambas en vez de erizos, algo que no había ocurrido en sus 44 ediciones. ELos fuertes temporales han imposibilitado la captura de los equinoideos, a pesar de intentarse en costas españolas y extranjeras. Pero la Federación de Peñas Caleteras ha puesto en marcha un plan B y se la una de la tarde se están repartiendo 200 kilos de gambas, regados con cerveza y moscatel en el barrio de La Viña. Por el tablao, instalado entre las calles Cristo de Misericordia y Lubet, actuarán las antologías Cádiz de mil colores, Los cleriguillos y La herencia del bisabuelo, así como la chirigota de Aguilar de la Frontera (Córdoba) 'Un viaje de carne'.