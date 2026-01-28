Chano Rodríguez, uno de los rostros más conocidos de la comparsa joven de alta competición, es el nuevo protagonista de El recuerdo carnavalero de..., es decir, de la nueva sección de Diario del Carnaval para este Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) 2026.

El comparsista de 'Los locos', la agrupación de Piru y Tomate, ha escogido entre los retales de la fiesta de su memoria la primera vez que se subió a las tablas del Falla con la chirigota infantil 'Los wii', cuando tenía unos 11 años de edad

'Los wii' (2011) era una formación escrita por Eduardo J. Mejías Rosales, y que contaba con la dirección de Jesús Peña de Alba, que consiguió el segundo premio del concurso de su año.