Antes de entonar con fuerza y rabia los tangos de su pase de cuartos de final, el coro de los Estudiantes han calentado voces en los camerinos de Gran Teatro Falla con un tango donde abronca al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la gestión de las ayudas a la dependencia en nuestra comunidad autónoma.

Así, 'Las mil maravillas' hablan en su segunda pieza de esos 7.000 andaluces que esperan este importante apoyo que viene a paliar situaciones de emergencia social y de vulnerabilidad.

Además de esta letra, durante su actuación en cuartos de este COAC 2026 también han apostado por un primer tango en el que se rebelaban contra esa Cádiz de portada y fotogénica que nada tiene que ver con la dejadez de la ciudad que sufren los vecinos todos los días.