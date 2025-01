Lo más esperado de los videojuegos en 2025: de la Nintendo Switch 2 a la nueva entrega de GTA

El mundo de los videojuegos afronta un 2025 apasionante con grandes lanzamientos y muchas sorpresas en el horizonte, entre ellas la salida al mercado de la consola Nintendo Switch 2, acompañada casi con seguridad de la novena entrega del juego de Mario Kart, y la llegada en otoño de la secuela más esperada en multiplataformas, GTA VI.

La sucesora de Nintendo Switch, la tercera consola más vendida de la historia con unos 146 millones de unidades en todo el mundo, será una de las estrellas de este año, en el que Nintendo además prepara el desembarco de Metroid Prime 4: Beyond, la decimoquinta entrega de la franquicia protagonizada por la cazarrecompensas y una de las primeras protagonistas femeninas de la historia de los videojuegos, Samus Aran.

La nueva versión de la consola híbrida llegará rodeada del misterio característico de la compañía nipona y, según rumores, todo apunta a que tendrá un importante aumento de potencia, gráficos y novedades en el uso de los mandos Joy-Con.

En materia de títulos, nos esperan grandes novedades:

Otro año de grandes secuelas

GTA VI, cuyo primer tráiler acumula ya en Youtube más de 227 millones de reproducciones, será el faro que marque el camino de un 2025 repleto de emociones con títulos sin fecha de estreno, pero que dejarán pistas durante este año como The Witcher 4 o lo nuevo de los desarrolladores de Naughty Dog, que después de centrarse en The Last of Us nos llevarán al espacio con su nueva aventura Intergalactic: The Heretic Prophet.

A la vuelta de la esquina, el 14 de febrero, llegará la entrega anual de Assassins Creed Shadows, este año ambientada en el Japón feudal, mientras que en exclusiva para Microsoft llegará Gears of War:E-Day, la precuela de unos de sus títulos franquicia que situará esta vez la acción 14 años antes del arranque de la primera entrega de este aclamado juego de acción.

Mientras, el enfant terrible de los videojuegos, Hideo Kojima, echará de nuevo a andar (nunca mejor dicho en este caso) con la segunda entrega de su personalísimo Death Stranding 2:On the Beach, protagonizado de nuevo por el actor Norman Reedus. Además, este año sus incondicionales esperan con impaciencia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de la tercera entrega de la saga.

Las garras de Marvel

Lobezno está de moda. Después de su mano a mano con Deadpool en los cines, llega su esperado salto a las consolas de nueva generación con Wolverine, de la compañía Insomniac, el estudio de Sony encargado de las aventuras de Spiderman o Ratchet & Clank. Se trata de un juego de acción en mundo abierto e infiltración al más puro estilo de la serie Arkham de Batman. No menos esperado será la aventura de acción en tercera persona del chupasangres del cómic Blade o Marvel 1943: Rise of Hydra, que llegará con Capitán América y Black Panther, entre otros, de protagonistas.

Rol para todos los gustos

El universo de los RPGs también tendrá grandes lanzamientos este año, con varios títulos a destacar. Nintendo abrirá la temporada de caza de monstruos con el éxito Monster Hunter Wilds, mientras que Titan Quest 2 promete una apasionante lucha contra los dioses en un mundo mitológico. Este año además llegará la segunda entrega del sorprendente Kingdom Come: Deliverance, el reboot del rol de acción Fable y el regreso de la saga superventas Pokemon con Leyendas Pokémon Z-A.

Con permiso del referente Diablo, se espera que Path of Exile 2 sea el gran acontecimiento del año en juegos de multijugador en línea con un mundo fantástico repleto de monstruos y héroes que ya, en su actual fase de acceso anticipado, acapara los primeros puestos en reproducciones y vivos en canales de redes sociales.

Los móviles también juegan

Los amantes de la televisiva Juego de Tronos están de enhorabuena porque 2025 traerá Game of Thrones: Kingsroad, un juego de rol de acción en mundo abierto, gráficos de escándalo y localizaciones y personajes de la serie.

Cazar monstruos en el móvil seguirá siendo una delicia gracias al sorpresivo anuncio de Monster Hunter Outlanders, una versión portable del éxito transversal de Capcom.

Y para los amantes del deporte rey y alma de gestores llega FIFA Rivals, donde los jugadores podrán crear su propio club con traspasos basados en blockchain y un sistema de juego más enfocado a la diversión.