Bethesda se pasa el juego: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered es una realidad y ya está disponible

Los amantes de los videojuegos han vivido una sorpresa mayúscula este pasado martes 22 de abril. Bethesda Game Studios se ha pasado el juego. Literal. Y lo ha hecho con el anuncio de The Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered que, además ya está disponible para Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5 y PC. El bombazo de 2025 ya está aquí.

Y es que cuando se lanzó The Elder Scrolls IV: Oblivion en 2006, nadie de Bethesda Game Studios podría haber predicho el efecto duradero que tendría tanto en la comunidad, que seguiría apreciándolo durante décadas, como en el propio estudio. Este juego de rol de mundo abierto, fundacional para Bethesda Game Studios, sentó las bases de casi todo lo conseguido en los años posteriores con lanzamientos tan icónicos también como el de The Elder Scrolls V: Skyrim. Ahora, con el título remasterizado, los jugadores veteranos y los recién llegados pueden disfrutar por igual del emblemático RPG con un nuevo e impresionante aspecto.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered es el resultado de una colaboración entre Bethesda Game Studios y sus socios de Virtuos. Esto ha permitido a Oblivion Remastered seguir siendo fiel a la visión original, al mismo tiempo que ha recibido una renovación visual y algunas mejoras modernas. Esta versión moderniza el Juego del Año de 2006 al hacer uso del motor Unreal Engine 5 con unos gráficos impresionantes, una jugabilidad mejorada y unos gráficos asombrosos que se ejecutan a 4K y 60 fotogramas por segundo y va a permitir a los jugadores redescubrir Cyrodiil y viaja por su amplio mundo, donde se han actualizado minuciosamente todos los detalles para los sistemas de subida de nivel, la creación de personajes, las animaciones de combate, los menús del juego y demás. Como ya sucediese en 2006, nos toca impedir que las fuerzas de Oblivion invadan el territorio y disfrutar de un universo repleto de historias cautivadoras, interactuar con personajes inolvidables, unirse a gremios ilustres, conquistar la legendaria arena y convertirse en el paladín de Cyrodiil.

Además, esta versión permite disfrutar de la historia completa al venir con las expansiones The Shivering Isles y Knights of the Nine incluidas en The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

En este sentido, el título ya está disponible en la tres plataformas citadas con dos ediciones, una estándar y otra deluxe. La edición estándar cuesta 54,99 euros e incluye el juego base con varios extras adicionales, mientras que la edición deluxe cuesta 64,99 euros e incluye todo lo anterior más contenido adicional como armas y armaduras tanto para el personaje como para el caballo, y también nuevas misiones.