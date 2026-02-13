Capcom presume de lanzamientos en el State of Play: Resident Evil 9 y Pragmata evidencian un 2026 épico

La compañía japonesa Capcom ha aprovechado la última edición del State of Play de PlayStation para presentar nuevos tráilers y detalles de dos de sus lanzamientos más esperados de 2026: Resident Evil Requiem y PRAGMATA. Ambos títulos llegarán en los próximos meses a múltiples plataformas y amplían la apuesta del estudio por el survival horror y la acción de ciencia ficción.

Resident Evil Requiem, en la recta final

La novena entrega principal de la icónica saga de terror mostró en el evento nuevo gameplay cargado de tensión, con secuencias que combinan exploración angustiosa y combates intensos. Resident Evil Requiem se estrenará el 27 de febrero de 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC (Steam, Epic Games Store y GeForce NOW).

El título apuesta por dos protagonistas con enfoques diferenciados. Por un lado, la analista del FBI Grace Ashcroft, centrada en una experiencia más cercana al survival horror clásico. Por otro, el veterano agente Leon S. Kennedy, que aporta una vertiente más orientada a la acción. El jugador podrá alternar en cualquier momento entre la perspectiva en primera y tercera persona, una opción que busca adaptar la experiencia tanto a la inmersión como al dinamismo en los enfrentamientos.

Durante la presentación también se desvelaron nuevos personajes clave en la trama. Entre ellos, Emily, una niña atrapada en el Centro de Cuidados Crónicos Rhodes Hill; Nathan Dempsey, supervisor de Grace en el FBI que le encomienda investigar una inquietante serie de muertes; y Victor Gideon, principal sospechoso y antiguo especialista en el virus-T vinculado a la corporación Umbrella tras el incidente de Raccoon City.

Capcom promete más anuncios en las semanas previas al lanzamiento, aumentando la expectación en torno a una de sus franquicias más emblemáticas.

PRAGMATA viaja a una estación lunar inquietante

Por su parte, PRAGMATA volvió a escena con un nuevo tráiler que explora un retorcido paisaje urbano situado en el interior de una estación de investigación lunar. El juego, que llegará el 24 de abril de 2026 a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC (Steam), propone una aventura de acción y ciencia ficción con una marcada identidad visual.

Las nuevas imágenes muestran una zona que recrea un entorno similar a Times Square, pero construido con un misterioso material denominado fibraluna y tecnología de impresión 3D. En este escenario, los protagonistas Hugh y Diana deberán colaborar para escapar de una IA hostil y de los implacables Bots que patrullan la instalación.

Tras su reciente lanzamiento en consolas, la demo gratuita PRAGMATA Sketchbook ha superado el millón de descargas. Disponible en PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store y Steam, permite probar su sistema de combate y desbloquear contenidos adicionales como el Traje de Garabato, además de otros secretos que fomentan la rejugabilidad.

El juego ya puede reservarse en todas las plataformas. Quienes lo hagan recibirán como incentivo los atuendos Neo Bushido para Hugh y Neo Kunoichi para Diana. Además, estará disponible una Edición Deluxe que incluirá el Pack Variado Refugio, con trajes alternativos, una nueva skin de arma, emoticonos, música adicional y una biblioteca digital con 75 piezas de arte.

Con estas dos propuestas, Capcom refuerza su calendario de lanzamientos para 2026, combinando el terror más clásico con una ambiciosa apuesta por la ciencia ficción.