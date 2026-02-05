35 años de iD Software, reyes de los FPS: de Wolfenstein a Doom pasando por Quake

El 2026 es un año muy especial para id Software. El legendario estudio estadounidense cumple 35 años de historia desde su fundación el 1 de febrero de 1991 en Mesquite (Texas), consolidándose como uno de los pilares fundamentales del videojuego moderno y, especialmente, del género FPS (first-person shooter).

A lo largo de más de tres décadas, id Software no solo ha firmado algunos de los títulos más influyentes de la industria, sino que ha redefinido la forma de entender el diseño de videojuegos, la tecnología gráfica y la acción en primera persona. Su legado se mide en cientos de premios, millones de jugadores y una influencia que aún hoy se deja sentir en producciones contemporáneas que siguen a pies juntillas los cánones impuestos por iD Software.

Trayectoria marcada por hitos históricos

El primer gran golpe sobre la mesa llegó en 1991 con Wolfenstein 3D, considerado el punto de partida del shooter moderno. Dos años después, DOOM (1993) revolucionó por completo el sector con su velocidad, su atmósfera y su innovador diseño de niveles, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió el propio videojuego.

Desde entonces, la historia de id Software es una sucesión de títulos clave:

1991 – Wolfenstein 3D

1993 – DOOM

1994 – DOOM II: Hell on Earth

1996 – Quake

1997 – Quake II

1999 – Quake III: Arena

2004 – DOOM 3

2011 – RAGE

2016 – DOOM

2020 – DOOM Eternal

2025 – DOOM: The Dark Ages

Especial mención merece la saga Quake, que impulsó el multijugador competitivo y los eSports en PC, además de introducir motores gráficos —los célebres id Tech— que marcaron un antes y un después en la tecnología del videojuego.

Más recientemente, la reinvención de DOOM (2016) y su secuela DOOM Eternal (que analizamos aquí) demostraron que la filosofía clásica del estudio sigue plenamente vigente, algo que se ha reafirmado con DOOM: The Dark Ages, publicado el año pasado y que pudimos también analizar en El Loot de Txeron.

Celebraciones y eventos especiales

Las celebraciones del 35.º aniversario comenzaron el pasado domingo con homenajes en redes sociales y continúan este jueves, 5 de febrero, con una retransmisión especial en directo a las 0:00 (hora peninsular) dedicada al legado del estudio. El evento contará con la participación de Marty Stratton y Hugo Martin, dos de las figuras clave del id Software actual.

Durante la retransmisión se ofrecerán además los primeros detalles sobre la QuakeCon de este año, una edición especialmente simbólica, ya que el evento cumple 30 años desde su primera celebración, consolidándose como una de las citas más longevas y queridas por la comunidad de jugadores de PC.

Descuentos, retro y futuro

Con motivo del aniversario, varios títulos del catálogo de id Software ya están disponibles con importantes descuentos en Steam y PlayStation, incluyendo rebajas de hasta el 66,6 % en DOOM: The Dark Ages. Por su parte, las sagas Wolfenstein, DOOM, Quake y RAGE continúan formando parte del catálogo de Xbox Game Pass, facilitando el acceso a nuevos jugadores.

Además, la compañía Evercade ha adelantado el lanzamiento de una colección de productos clásicos de DOOM, pensada para mantener viva la experiencia retro y rendir homenaje a los orígenes del estudio.

Y aún queda mucho por celebrar. 2026 también marca el 30.º aniversario de Quake y el 10.º aniversario de DOOM (2016), lo que anticipa un año cargado de anuncios y recuerdos para uno de los estudios más influyentes de la historia del videojuego.

Treinta y cinco años después, id Software sigue demostrando que su ADN creativo continúa tan vivo y contundente como el primer disparo de escopeta en Marte.