TVE estrena un nuevo programa de cocina con Lydia Bosch y no es 'MasterChef'

El gran premio de la cocina conlleva el regreso de Lydia Bosch a la televisión. Este lunes 16 de septiembre se estrena el nuevo talent show culinario en tiempo real, que se emitirá de lunes a viernes en La 1 a las 14:10 horas. La actriz está muy ilusionada con este nuevo proyecto en el que estará acompañada de Germán González, con el que ha sentido la misma química que tuvo en su día con Emilio Aragón cuando ambos se embarcaron en El gran juego de la oca.

“Cuando me llamaron para confirmar que estaba dentro, pregunté si estaba también Germán, porque sentí esa magia y conexión, que para mí era importante trabajar con un buen compañero”, ha comentado.

Una química recíproca si atendemos a las declaraciones de Germán González. “Cuando hicimos la prueba me pasó lo mismo. Llegué a la prueba sin saber con quién la iba a hacer porque preferí no saberlo y cuando me enteré de que era Lydia Bosch fue sorprendente. Sentí lo mismo, lo pasé muy bien, reí muchísimo, me hizo confiar más en mí de lo que ya de normal lo hago”, ha manifestado el presentador.

Cuatro décadas después de su debut en televisión como azafata del mítico Un, dos, tres en TVE, la cadena pública y la productora Boxfish TV han confiado en Lydia Bosch para presentar El gran premio de la cocina. “La vida que es mágica, 15 días antes de que Boxfish me llamase le dije a mis representantes que me gustaría volver a presentar. Estoy muy feliz porque hace 40 años descubrí mi vocación en esta casa, en Un, dos, tres”, ha declarado.

El gran premio de la cocina es el primer talent show de cocina en tiempo real. El público podrá seguir en cada programa la entrega de dos platos: el primero a los 20 minutos y el segundo a los 35 minutos. Esto aumentará la emoción y permitirá a los cocineros demostrar su versatilidad y rapidez bajo presión. El equipo con las puntuaciones más bajas de la semana perderá a uno de sus miembros. El formato empieza siendo una competición por equipos para transformarse después en una batalla individual donde los compañeros se convierten en rivales.

El jurado estará compuesto por los populares chefs Javi Estévez y Marta Verona, que valorarán rigurosamente los platos de los participantes y se encargarán de premiarlos o expulsarlos. No estarán solos en la evaluación de los platos, ya que cada día un personaje famoso les acompañará como juez. En la primera semana los jurados invitados serán Paula Vázquez, Iñigo Urretxu, Aitor Albizua, María José Suárez y Carlos Baute.