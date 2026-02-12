La noticia de su fallecimiento ha caído como un jarro de agua fría sobre toda una generación que creció frente al televisor a finales de los noventa. James Van Der Beek, el eterno e inolvidable Dawson Leery de Dawson’s Creek (conocida en España como Dawson Crece), ha fallecido este miércoles a los 48 años. Ha sido su esposa, Kimberly, quien ha confirmado la triste pérdida a través de sus redes sociales, destacando que el actor enfrentó sus últimos días con una "valentía, fe y gracia" admirables.

El actor reveló en noviembre de 2025 que padecía un cáncer colorrectal, un desfaío que libró de forma pública para concienciar sobre la enfermedad, pero que finalmente se ha cobrado su vida de forma prematura. Su estado de salud se había complicado especialmente en los últimos meses, lo que le obligó a cancelar su esperada participación física en el reencuentro del elenco original de la mítica serie adolescente. Aunque su intención era celebrar el legado de la producción que le dio la fama mundial junto a sus antiguos compañeros, el empeoramiento de su diagnóstico solo le permitió realizar una breve aparición virtual el pasado diciembre. El costoso tratamiento del cáncer había empujado a la familia de Van Der Beek ha deshacerse de sus ahorros. Se subastaron objetos de la serie para sufragar su terapia y ayudar a otros enfermos.

Desde España se han lanzado observaciones sobre esta circunstancia. Una enfermedad grave, por lo que supone de gastos en un país donde la sanida pública es irrelevante, se lleva por delante la economía de cualquier familia.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek se convirtió en el rostro del drama adolescente entre 1998 y 2003, interpretando a aquel joven cinéfilo e inseguro que marcó una etapa crucial en la historia de la televisión. Recientemente, el actor había intentado mantenerse activo con pequeñas apariciones en producciones como Walker o la película Sidelined: The QB and Me. Su reciente lucha contra el cáncer se volvió prioritaria, marcando el final temprano para una carrera que, para muchos, siempre estará ligada a los muelles de Capeside.