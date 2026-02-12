Así es la segunda semifinal del Benidorm Fest, con Rosalinda, Funambulista y Miranda!

La segunda semifinal del Benidorm Fest llega este jueves a La 1, a las 22.50 tras el partido copero entre Barcelona y Atlético de Madrid. Desde el palacio de deportes L'Illa la gala que promete diversidad de géneros con su nueve propuestas. Este año el ganador no acude a Eurovisión, por el boicot de TVE por la presencia de Israel.

Tras una primera gala por debajo de las expectativas, y con los seis primeros finalistas para el sábado, estos son los participantes de este jueves, con la conducción de Jesús Vázquez, Javi Ambrossi e Inés Hernand:

ASHA – Turista: La encargada de abrir la gala con un pop fresco y estilo nostálgico nacido en Ciudad de México. Con aires helenos y un equipo de composición internacional, la artista busca transmitir su esencia nómada y viajera en una propuesta llena de aventuras.

KU Minerva – No volveré a llorar: Uno de los momentos más esperados para los amantes de la nostalgia. La mítica voz del dance español regresa con un tema que simboliza un renacer personal, una "metamorfosis" cargada de emoción y fuerza vocal.

Funambulista – Sobran gilipoas**: Diego Cantero apuesta por el pop de autor con una letra directa y necesaria. Su propuesta es una invitación a desconectar de las pantallas, dejar de lado a los falsos gurús y volver a mirarnos a los ojos con sinceridad.

Dani J – Bailándote: El nuevo embajador de la bachata en España llega para demostrar que este ritmo es "curativo". Con una dilatada carrera internacional, busca conquistar el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm a base de ritmo y sentimiento latino.

The Quinquis – Tú no me quieres: Una propuesta original, macarra, sí, que mezcla la raíz del barrio con la pista de baile. Revisión de la música de cassette de carretera, su tema es una letra de despecho donde comulgan el funk, el soul y la electrónica, bajo un sonido castizo y rotundo.

Atyat – Dopamina: La fusión cultural hecha canción. De raíces españolas y egipcias, su tema inyectará energía con una mezcla de sonidos latinos y toques árabes que prometen una puesta en escena llena de baile y sudor.

Rosalinda Galán – Mataora: El toque de arte y folclore revisitad con esta neotonadillera de Los Palacios. Inspirada en el mito de Carmen, Rosalinda presenta un pasodoble eléctrico y arriesgado que reivindica la figura de la femme fatale desde una óptica actual y poderosa.

MAYO – Tócame: Con una declaración de intenciones sobre el amor intenso, Álvaro Mayo regresa a Benidorm con una propuesta donde la expresión corporal y el baile son tan importantes como la voz, buscando consolidar su proyecto artístico.

Miranda! & bailamamá – Despierto amándote: El cierre internacional de la noche. Los argentinos se unen a bailamamá en un tema con clara influencia de los años 80 y el synth pop. Una canción telenovelera, bailable y efectiva que rinde homenaje al pop español.

Esta segunda gala del Benidorm Fest 2026 contará con las intervenciones estelares como invitados de Abraham Mateo y Luz Casal, tras haber abierto este martes con Alaska y Paloma San Basilio.