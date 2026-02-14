Por un San Valentín sonoro: las propuestas de Audible para disfrutar como nunca de la fiesta del amor

San Valentín ha vuelto a situar al amor en el centro de todas las conversaciones. Ya sea en pareja, en solitario o desde la nostalgia, el 14 de febrero es una fecha que invita a dejarse llevar por relatos que despiertan una multitud de emociones.

Audible.es, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad, ha presentado una selección de audiolibros y ficciones sonoras ideales para escuchar en una fecha marcada por los sentimientos y las grandes historias de amor.

Desde los grandes clásicos de la literatura universal hasta relatos contemporáneos que exploran todas las formas de amor y su contrario desde una mirada actual. Pasiones intensas, amores imposibles, relaciones marcadas por las convenciones sociales o por el deseo de libertad. Todas ellas tienen algo en común: la capacidad de emocionar cuando se escuchan.

Entre los títulos destacados para celebrar San Valentín se encuentran grandes obras que han marcado a generaciones, como Orgullo y prejuicio, una de las historias de amor más emblemáticas protagonizada por Georgina Amorós y Omar Ayuso o Cumbres borrascosas que propone una experiencia emocional para los que buscan un San Valentín menos convencional. Madame Bovary, con la narración de Macarena García, muestra el desencanto, el deseo y la lucha entre sueño y realidad. Completan esta selección propuestas contemporáneas como Todo esto te daré, Matate, amor o Solo un beso más.