"No nos lo creemos", los gaditanos Tony Grox y Lucycalys alzan la Sirenita del Benidorm Fest

El triunfo en Benidorm de la rumba de Tony Grox & LUCYCALYS sigue siendo un sueño para ellos. Él, productor musical de San Fernando; ella, una cantante chiclanera de 19 años que se han visto con el respaldo de público y jurado para ser los ganadores de 2026. Se llevan 150.000 euros, con intérpretes y autores y de extra una grabación en Miami, pero no estarán en Eurovisión. La final fue la menos vista en estos cinco años, con un 12,1% de cuota, poco más de un millón de espectadores y 4 millones de espectadores únicos, pero ha tenido repercusión.

Este domingo los ganadores comparecían en la rueda de prensa alzando el trofeo, la recuperada Sirenita de Oro, desde el Mirador de Benidorm. Siguen envueltos de una nube de incredulidad y gratitud. Aunque T amaré, el techno pasado por la inspiración flamenca y las raíces gitanas y gaditanas, estaba entre las favoritos, fueron los más aplaudidos en la primera semifinal, los componentes siguen en una montaña rusa de sentimientos y una agenda que no dará tregua en estos próximos meses. "Estamos flipando", asegura Tony mientras que Lucy, Lucía, no podía hablar entre lágrimas en su primera comparecencia en la noche del sábado. Irán asmiliando lo que tiene por delante y lo que también se le viene encima.

Tony Grox, Lucycalys y sus bailarines celebran la victoria de 'T amaré'

Para Lucía Sánchez, el nombre completo que está tras Lucycals, la victoria tiene tintes de cuento. Ya comentaba en su momento cómo supo que iban a ser seleccionados al festival. Ella estaba en su casa con el fregadero atascado, esperando la llamada de un fontanero que nunca llegó y en su lugar quien contactaba con ella por un número desconocido en el móvil no era el operario, sin César Vallejo, codirector del festival promovido por RTVE, quien le anunció que su vida estaba a punto de cambiar. "Me quedé en shock", recordaba Lucía, quien empezó a cantar casi por casualidad durante la pandemia gracias al empujón de una amiga. Hoy, esa voz que nació en la intimidad del confinamiento se prepara para cruzar el charco tras ser la ganadora del exigente Benidorm Fest.

La victoria de T Amaré no es un triunfo musical de chiripo sino años de constancia y estrategia que en este caso tiene de arquitecto sonoroa Antonio Ramírez, el nombre del DNI que tiene Tony Grox. Ya sabeque es estar nominado a un Latin Grammy. Su experiencia en ciudades como Los Ángeles o Las Vegas será vital para el próximo paso del dúo: una gira por la televisión latina de la mano de la cadena Univisión, que les pone en bandeja ser conocidos en EEUU e Iberoamérica y la grabación de un single en Miami con un productor de prestigio, como ha anunciado RTVE

En la actuación de este sábado sienten que "lo dieron todo", a la vista de las buenas vibraciones en la semifinal y en todo momento han sentido esa conexión que les ha llevado a lo más alto de la cita, recogiendo el trofeo de manos de su antecesora, Melody. "Es increíble que la gente nos dé tanto amor y haya conectado con la energía de la canción", se admira el productor y componente de este dúo para este proyecto y que podría tener otras aventuras musicales a tenor de este espaldarazo.

Junto a ellos, figuras como el director de arte Miguel Cintas que completan un equipo con sello gaditano que ha demostrado pasión y ambición, llevando esta revisión del flamenco, de nuestras raíces, a primer lugar.

En la rueda de este domingo la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, ha confirmado que Benidorm Fest 2027 ya se pone en marcha, con la experiencia de este año en el que se ha contado, por ejemplo, con el escenógrafo Sergio Jaén. No clasificar al ganador a Eurovisión, por el boicot a Israel, no ha perjudicado a la repercusión del festival que en materia de canciones ha rayado a más nivel que en las tres ediciones anteriores, salvando lo que supuso la primera con Chanel, que fue quien puso el broche a la final antes de saber el resultado definitivo.