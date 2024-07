Muere Shannen Doherty, la Brenda de 'Sensación de vivir'

La actriz estadounidense Shannen Doherty, protagonista de las series Sensación de vivir y Embrujadas, ha muerto a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer, según adelantó la revista People.

"Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer", señaló al medio Leslie Sloane, la publicista de Doherty. Sloane agregó que al momento de su deceso la intérprete estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro Bowie.

La intérprete fue diagnosticada de cáncer de mama en 2015 y tras superarlo de forma temporal en 2020 anunció que la enfermedad había vuelto desde hacía un año.

Doherty alcanzó la fama gracias a la exitosa serie Sensación de vivir, en la que interpretó el rol de Brenda Walsh y se mantuvo en ella hasta su cuarta temporada, aunque luego hizo apariciones como actriz invitada en dos reediciones que se hicieron en 2008 y 2019.

La actriz encarnó a Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas que descubren que tienen poderes sobrenaturales en la serie Embrujadas, estrenada en 1998 y en la que participó hasta el final de la tercera temporada. Doherty incluso llegó a dirigir algunos episodios.

Nacida en Memphis, Tennessee, la actriz se mudó junto a su familia a Los Ángeles, donde a los 10 años empezó a tener sus primeros papeles, lo que valió que un año después Michael Landon la fichara para ponerse en la piel de Jenny Wilder en la serie La casa de la pradera.

En cine, Doherty fue parte del elenco de las películas Heathers, Mallrats y Jay y Bob el Silencioso contraatacan, pero fue en la pequeña pantalla donde su carrera tuvo mayor continuidad.

No solo protagonizó películas pensadas para la televisión, sino que además figuró en series como Riverdale y North Shore e incluso en 2006 encabezó su propio reality, Breaking Up With Shannen Doherty, en el que ayudaba a personas que no podían terminar una relación de pareja. También fue concursante en la décima edición del programa Bailando con las estrellas, que se emitió en 2010.

La actriz estuvo casada por muy corto tiempo con Ashley Hamilton, hijo del actor George Hamilton, y también con el jugador de póker Rick Salomon. En 2011 se casó con el fotógrafo Kurt Iswarienko, de quien se divorció en 2023.