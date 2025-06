Medio siglo de 'La abeja Maya', el ídolo pop que adoraban los nazis

No pensemos en ese momento en países multicolores y población multiétnica como aparece en los dibujos animados de 1975 que han sido recuperados por la plataforma gratuita Pluto TV en un canal temático. Maya es una abeja valiente de una industriosa, rígida y cohesionada colmena, al más puro estilo prusiano, para cuya población las avispas y las hormigas negras son seres inferiores. No era la criatura optimista de pelo ensortijado que conocemos por su alegría y por su bondad. Alegre, alegre, no era.

Por tanto hubo que replantearse el libro de cabecera para millones de soldados alemanes cuando en 1975 la productora japonesa Nippon Animation abordó con la cadena alemana occidental ZDF y la austríaca ORF una versión adaptada a los nuevos tiempos del universo campestre ideado por Waldermar Bonsels hace 113 años. En el ambiente pop y de prosperidad audiovisual de los años 70 se recuperó un personaje popular en los niños de la Alemania de antaño. Nada como maquillar aquel personaje literario que ya el régimen nazi veneraba. La abeja Maya, personaje entusiastade firmes convicciones, dio ánimos a los soldados germanos en las dos guerras mundiales. Reapareció con aquellos países que promovieron la guerra. Alemania se alió a Japón para convertir en animación aquel imperio de insectos reconvertido en un país multicolor.

Japón se había acercado de nuevo a las pantallas de Europa con tres éxitos de Fuji TV, Heidi, El perro de Flandes y Marco. Terminó de apuntalar la vertiente anime más infantil con su unión alemano-austríaco con Vickie el vikingo. Tras los vikingos llegó la oportunidad de dar vida a la abeja y sus amigos el zángan y el saltamontes aliado. Maya se desprendió de cualquier tufo de colmena totalitaria y la dejó libre saltando por las flores. Una criatura ecologista, como la había concebido su autor original. Y libre y bondadosa, sin más interpretaciones. Si había una rendija de duda, Karel Gott entonaba su canción...

PLuto TV rescata los 52 episodios originales de la serie animada.En 2013 reapareció en una versión actualizada en 3D, copando la parrilla de Clan TVE con 78 episodios de 13 minutos. Eso para las nuevas generaciones, que la han adoptado pero sin la efusión de los espectadores que tienen ya más de 50 años, cuando tenían que esperarla domingo a domingo para seguir sus campestres vivencias. Se tenían que conformar con los cromos de Danone, en una colección célebre de aquellos boomers que daban el estirón. La abeja Maya fue de los primeros personajes televisivos en tener un amplio merchandising y de ahi que su estreno en la Primera Cadena de 1978 fue un poco con calzador, metida en la tarde de los domigos. No en el prime time de la sobremesa de los sábados, donde estaba otro el coloso Mazinger Z, demostración tecnológica nipona, denostado por los mayores. La longevidad de la abeja le llevó a formar parte de la programación de Canal 2 Andalucía para los primeros niños nacidos en este siglo junto a Doraemon, Bandolero o El sargento Keroro.

Maya, nacida bajo el sol, fue concebida por Bosels en su único libro infantil. Su primera adaptación en la pantalla hace un siglo, en una película protagonizada por insectos reales, a modo de documental. El régimen nazi respetaba a aquel personaje que había alegrado a los soldados del káiser en el frente de Verdún así que se tenia en mente convertirla en animación al estilo de Walt Disney.

La abeja Maya fue esbozada como película de animación entre los dibujantes prisioneros de un campo de concentración bajo la supervisión del ministro nazi de Propaganda, Joseph Goebbels. La abeja joven, curiosa con su debida carga de desparpajo y humor estaba mejor llamada a ser un ídolo de los niños de la paz.