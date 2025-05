Massiel, Serrat y el 'La, la, la': esta es 'La Canción' de nuestra vida

star Plus + ha incorporado esta semana La Canción, miniserie de producción propia sobre el memorable triunfo del La, la, la de Massiel en Eurovisión, desde 1968 única victoria en solitario de un país de gran talento musical como España en el festival.

Cuenta con tres capítulos y es una ficción basada en hechos reales y con algunos personajes ficticios para darle un tono más vibrante, creada por Pepe Coira y Fran Araújo, (de otras series de Movistar Plus + como Rapa o Hierro). En sus tres horas repasa el accidentado camino que llevó a España Eurovisión, con la expulsión de Serrat al querer cantar en catalán un tema que habían compuesto para él el Dúo Dinámico, y la llamada precipitada a la madrileña, que estaba en México y regresó a pocos días del festival, con la oposición familiar. La Canción retrata la dictadura franquista en pleno desarrollismo, entre choque entre tradición y modernidad, en tiempos de encrucijada para el régimen que, más adelante, optó por endurecer sus medidas frente a todo atisbo de aperturismo y oposición.

Eurovisión, con Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, se había convertido en una cuestión de estado, para proyectar de cara al exterior una imagen renovada de un país que apenas una década antes estaba sumido en la autarquía.

La actriz extremeña Carolina Yuste, Goya por La infiltrada, es la encargada de iterpretar a Massiel, la cantante enviada a última hora y que había ya destacado por temas incoformistas y un feminismo latente, toda una osadía en una España que era conservadora y machista. Su apodo, La tanqueta de Leganitos, ya lo advertía. El franquismo pasó factura a la ganadora eurovisiva por sus desplantes y tanto ella como Serrat se convirtieron en dos proscristos de cara a los medios oficiales.“Era una diva con mando en plaza, una mujer valiente que se hacía escuchar y respetar”, observa Yuste sobre el personaje real al que ha dado vida, sin parodiar, y aportando su voz.

“Tendría miedo, seguro... pero se enfrentó a muchas cosas”, resalta la extremeña. Massiel y Serrat se vieron envueltos en la trama de la victoria europea, trabajada en las trastienda, como muestra la serie. “Era una adelantada”, asevera Fran Araújo quien destaca de Massiel su “fuerza imparable”, como añade Coira sobre el valor que le echaba a las entrevistas.

Con estos artistas en liza y muchos más contratiempos que los esperados, al Ministerio de Fraga le interesaba que España, que comenzaba tener relieve como destino de miles de turistas y divisas, debía mostrar una imagen más fresca y actual para ser una potencia en la industria del ocio. “Cuando empezamos a investigar sobre TVE aparecía el término de operación festivales, lo que nos dio pistas de que realmente había un esfuerzo real por ganar festivales”, explica Araujo. Además de Eurovisión aquella TVE también recibía premios en festivales audiovisuales y llegaban galardones polémicos en el cine.

“A Serrat lo estaban intentando convertir en ese perfecto joven español. Había un uso propagandístico de gente que realmente no estaba cómoda en ese espacio”, analizan los creadores sobre lo sufrido por el cantautor catalán. Se sintió presionado con campañas en su contra por las dos partes, con menosprecio de los que habían sido sus compañeros en la Nova Cançó Catalana, que le criticaban por ser símbolo del régimen. Su petición de cantar en catalán fue un escándalo nacional y pese a todo no terminó de empañar la candidatura del La, la, la que era la favorita junto al Congratulations de los anfitriones, a cargo de un ídolo con Cliff Richard.

“La decisión de Serrat de renunciar me parece que fue muy valiente y muy coherente con su manera de ver el mundo”, responde Marcél Borrás, actor que encarna al cantante en La canción y que también canta con su voz para dar mayor personalidad propia a su interpretación. Admite el actor que el cantante barcelonés “sintió que su arte estaba siendo instrumentalizado de una manera que él estaba totalmente en desacuerdo”. Tras una gira de un mes y medio por Europa, Serrat se vio fuera de lo que había sido su trayectoria como artista de reivindicaciones. “Fue cuando regresó a su casa cuando vio que se había ido de madre”, anailiza Borrás. “Yo creo que la postura de Serrat la ha acompañado siempre la polémica, porque no satisfacía ni a unos ni a otros”, asegura Alex Brendemühl, que da vida al legendario Artur Kaps, el austríaco que llegó a España en la posguerra junto a otros artistas de sus país y que fue el director artístico de la representación española en Eurovisión 1968. El intérprete señala que Serrat no estaba muy a favor de que sehiciera esta serie. “Y lo puedo entender, el personaje no sale muy bien parado tampoco”, adelanta y cree que el cantautor “se vio involucrado en una cuestión política, identitaria, idiomática y cultural que se le escapó de las manos”.

Y Patrick Criado da vida a un imaginario joven y ambicioso directivo de RTVE Esteban Guerra que es quien forma el eje de la narración. Junto a Kaps forma el tándem responsable de llevar a buen puerto esta Operación Eurovisión. Fraga Iribarne está interpretado por Xosé A.Touriñán y elenco lo completan Laia Manzanares, Carlos Santos, el onubense Mariano Peña y Eneko Sagardo.