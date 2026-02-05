Manu Pascual de 'Pasapalabra', diez datos poco conocidos y su paso por el concurso

Pasapalabra alcanza hoy su premio récord: 2.716.000 euros. El anterior mayor bote estaba en manos del sevillano Rafa Castaño, con 2.272.000. Yesta noche, a las 23.00, se conocerá si será Manu Pascual o Rosa Rodríguez quienes tras 307 tardes juntos se lleve el rosco al agua. A las 20.10, en su horario habitual, Pasapalabra recorrerá la trayectoria de ambos aspirantes que serán quien estén de invitados en El Hormiguero. Pablo Motos recibe a la pareja de tantos programas como previo al concurso del rosco completado.

Manu Pascual nació en Madrid el 2 de septiembre de 1996, en el hospital de La Paz, aunque siempre ha residido en la localidad de Collado Villalba, donde reside junto a su madre. A sus 29 años, es el ejemplo perfecto de una generación que combina la preparación académica con una pasión inagotable por la cultura popular. Graduado en Psicología y con dos másteres en Psicoanálisis y Psicoterapia, Manu aplica en cada programa la templanza que su profesión requiere.

2. El pilar femenino. Para Manu, el éxito no es un camino solitario. Su familia es el núcleo que sostiene cada uno de sus pasos, con especial relevancia de las tres mujeres que han marcado su vida: su madre, su abuela y su tía. Este entorno de apoyo ha sido fundamental para afrontar la presión de las cámaras y el desgaste que suponen más de 400 tardes de competición ininterrumpida.

3. El legado del maestro. La semilla de su curiosidad la plantó su abuelo materno, Marcelo. Como maestro le transmitió el placer de disfrutar de las palabras y de la historia. Esa "facilidad para recordar datos raros" que Manu admite poseer es, en realidad, un homenaje diario a las enseñanzas de su abuelo, quien le enseñó que aprender puede ser el mayor de los entretenimientos.

4. El estudio como método. Aunque siempre fue fan del programa, el paso de espectador a concursante profesional fue meditado. Empezó a estudiar a principios de 2021, demostrando que para ganar no solo hace falta talento, sino horas de biblioteca. Sobre su motivación, Manu es claro: “realmente me animé yo mismo, aunque a lo largo del camino he tenido apoyos de mi familia y amigos”.

5. Gustos con personalidad. Fuera del diccionario, Manu es un hombre de gustos definidos. Melómano del rock en casi todos sus géneros y apasionado del cine, se inclina por las atmósferas de terror y suspense. Si tiene que elegir, se queda con la película El bosque de M. Night Shyamalan y la mítica serie Twin Peaks, obras que reflejan su gusto por lo enigmático y lo profundo.

6. El valor de la constancia. Si hay una palabra que define a Manu es la constancia. No se rinde ante el Rosco ni ante las dificultades de la Silla Azul. Él mismo se define bajo una premisa de autoexigencia sana: “Si emprendo algo, no cejo en mi empeño de conseguirlo, o al menos, haberlo dado todo y estar orgulloso de mí”. Esta filosofía le ha permitido acumular ya 270.600 euros en su marcador personal.

7. Respeto y gratitud. Más allá de las cifras, el madrileño destaca por su calidad humana. Inculcado en los valores del respeto a los demás, a su trabajo y a sus creencias, Manu es un concursante agradecido con el equipo y con sus rivales. Para él, ganar no justifica perder las formas: “Otro de los valores que siempre me inculcaron es el del respeto... además de ser agradecido”.

8. El miedo vencido. Una de las curiosidades que más humanizan su perfil es su antiguo temor a los toboganes. De niño, necesitaba observar a otros para ganar confianza y comprobar que se podía caer de pie. Esa anécdota infantil es hoy una metáfora de su paso por el programa: Manu analiza, observa, espera su momento y, finalmente, se lanza con la seguridad del que ha estudiado cada riesgo.

9. Un duelo de gigantes. Desde su incorporación el 16 de mayo de 2024, Manu ha vivido mil batallas, pero ninguna como la que mantiene con Rosa Rodríguez. Desde el 18 de noviembre de dicho año, han compartido 307 programas. Un duelo de 161 victorias para él frente a las 96 de ella, en una lucha titánica por un bote que ya supera los 2,7 millones de euros.

10. A un paso de la gloria. Con 6 ocasiones habiéndose quedado a un solo acierto del premio máximo, Manu Pascual ya es parte de la aristocracia de Pasapalabra. Su equilibrio entre el deporte —especialmente el ciclismo—, el ocio con sus amigos y la tensión del plató lo convierten en un referente de superación. La pregunta no es ya si Manu será apaz de ganar el bote, sino cuándo las palabras de su abuelo Marcelo terminarán de completar el círculo de su destino.