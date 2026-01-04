La actriz Kelly McGillis, la compañera de Tom Cruise en 'Top Gun' y su aspecto en la actualidad

La actriz Kelly McGillis era una de las estrellas más demandadas del Hollywood de finales de los 80, camino de ser una sex-symbol de lo que renunció. Era la superior que se enamoraba de Maverick, Tom Hanks, en Top Gun, cinta fenómeno de 1986. Su papel anterior, el de una madre amish en Único testigo con Harrison Ford, la convertían en la estrella del momento Tras Acusados, con Jodie Foster, se fue alejando del firmamento.

Kelly Ann McGillis, nacida en 1957, se crio en California y su vocación por los escenarios la llevó a formase en Nueva York, ingresando en la Juilliard School. Era una prometedora artista aunque su estancia en la Gran Manzana fue traumática ya que fue violada en su casa, lo que la marcaría por décadas. Fue en plena preparación académica cuando debutó en la comedia Reuben, Reuben, junto al escocés Tom Cotni. De ahí enlazó sus papeeles estelares, aunque la mayoría la recuerda como Charlie Blackwood, la instructora de la bélica Top Gun.

Hecho en el cielo y El ídolo, donde coincidió con una actriz de origen español muy popular también esos años, Trini Alvarado, fueron otras de sus películas de éxito. Pero McGillis quiso huir de rodajes y promociones. Optó por centrarse en su vida familiar, su matrimonio con Fred Tillman y sus dos hijas, Kelsey y Sonora, una reclusión consigo misma que le trajo otros debates personales, traumas del pasado y, más adelante, admitir su homosexualildad.

Kelly McGillis en la actualidad / Manhattan Society

En Miami abrió un restaurante en Miami, Kelly's Caribbean Bar & Grill, determinación para alejarse de los platós y el negocio como el matrimonio finalizó. En 2002 se divorciaba y en 2009 hacía pública su homosexualidad tras llevar años rechazando los estereotipos de belleza femenina en Hollywood y proclamar que nunca acudiría a un quirófano para someterse a cambios estéticos. Se desmarcaba de todo lo que pudo representar y nunca iba a ser una vieja gloria en busca de un momento de nueva popularidad. Estuvo casada durante un año con una mujer, Melanie Leis, y a partir de entonces huyó por completo de la aparición en los medios.

Su vocación la enfocó en el trabajo social trabajando en una entidad de reinserción de alcohólicos y drogradictos en Nueva Jersey se convirtió en directora teatral para montajes locales, como una versión de El graduado. Retomó su pasión por la interpretación, pero en proyectos modestos, apareciendo de forma progresiva en intervenciones menores y colaboraciones. Encontró su lugar en la formación teatral de jóvenes y en trabajos sociales. Para la rocambolesca secuela de Top Gun: Maverick, que tardó años en estrenarse por la pandemia a Cruise se le buscó un nuevo amor del pasado, más joven. Con McGillis no se contactó y, como ella declaró en distintas ocasiones, no iba a adaptar su aspecto para ser más joven o atractiva. Todo lo que le había pedid Hollywood en su breve trayectoria de gran estrella.

Tom Cruise en Cannes 2025 con su nueva 'Misión imposible'

A sus 68 años, cumplidos el pasado mes de julio, está al margen de toda intención de convertirse en protagonista.Todo lo contrario de su compañero de reparto en la peli de los aviones de combate. A sus 63 años Tom Cruise estrenaba meses atrás una nueva entrega de Misión imposible, haciendo gala de su forma física en las escenas donde no es doblado y con un aspecto que no delata que ya sea un sexagenario. Papeles en la vida real bien distantes a los actores que protagonizaron uno de los grandes romances en el cine ochentero.