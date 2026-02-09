Ignacio de la Varga: "Nuestro palco en el Falla parece el camarote de los hermanos Marx"

Ignacio de la Varga y su equipo de Radio Cádiz de la Cadena SER están volcados con la retransmisión del COAC 2026 en el Gran Teatro Falla, la casa de todos ellos desde el pasado 9 de enero. Cuando acabe el concurso habrán realizado 200 horas de trabajo en las ondas con mucho esfuerzo y pasión.

–¿Qué habéis preparado desde Radio Cádiz con motivo de la fase final del COAC 2026? –Llevamos desde el primer día de preliminares retransmitiendo el concurso. Desde la década de los 50 del siglo pasado, Radio Cádiz ofrece el concurso del Gran Teatro Falla. Mantenemos la misma línea de siempre, con nuestros comentaristas y algunas novedades tecnológicas como la emisión por YouTube con imágenes captadas desde el palco. La principal novedad de la difusión es que desde los cuartos y hasta la final a través de la página web de la SER y de la aplicación móvil, estés donde estés, puedes escuchar el Carnaval de Cádiz. Radio Cádiz en los meses de enero y febrero es la emisora con más descargas de España de la Cadena SER gracias al Carnaval.

–¿Cuántos profesionales ha movilizado Radio Cádiz con motivo de la retransmisión del Carnaval? –Un servidor está a cargo de la retransmisión. Raúl Melero está encargado de la parte técnica. Milian Oneto y Antonio Labajo hacen de comentaristas y graban por detrás del escenario y camerinos; José Manuel Figueroa colabora con nosotros cuando puede, ya que sale en el cuarteto de El Gago; Ana Julia Muñoz con las redes sociales; Beni Arroyo con la web; y por supuesto, Edu Marín, que hace inalámbrico y me cubre en muchas ocasiones.

Foto de familia del equipo de profesionales de Radio Cádiz de la Cadena SER para las retransmisiones del COAC. / CADENA SER

–¿Cuántas horas de radio tenéis previsto cubrir hasta la finalización del concurso? –Alrededor de 200 horas si tenemos en cuenta el concurso íntegro del Falla y el programa Reaccionando al COAC, en el que analizamos la actualidad de la jornada con entrevistas a los protagonistas del Carnaval. Además, somos la única emisora que retransmite el concurso de cantera.

–¿Habéis preparado algo especial para la cobertura de la final del concurso? –Solemos mantener la misma línea pero hacemos más ambiente y tenemos más vida en nuestro palco. Nuestro palco parece el camarote de los hermanos Marx, entra y sale todo el mundo. Siempre tenemos mucho ambiente y diferentes puntos de vista sobre el Carnaval.

–¿Cómo valora el nivel del concurso este año? –Hay un nivel medio bastante bueno. Quizás no haya destacado ninguna agrupación sobre las otras. El año pasado el cuarteto de El Gago y la comparsa de Bienvenido dieron un paso al frente y se postularon como favoritos al primer premio. Ahora hay mucha igualdad y eso favorece a la competitividad del concurso. En el pase a la final habrá varias agrupaciones por modalidad que tienen nivel para estar en la final y se van a quedar fuera.

–¿Cómo valora la relación de la radio con el Carnaval? –La radio es el medio que históricamente mejor se ha asociado con el Carnaval. Antes no había televisión y la radio era el refugio para seguir el Carnaval a través de históricos del medio como Carmen Coya, Antonio Hernández-Rodicio, Pepe Benítez, Carlos Alarcón, entre otros locutores. La radio y el Carnaval es un gran matrimonio en el que impera la magia y la unión. No nos olvidamos del poder de la imagen y del trabajo que desempeñan los compañeros de la televisión, pero para nosotros no es un obstáculo la ausencia de la imagen.

–Igual le vemos en el fútbol como en el Carnaval. ¿Dónde se siente más cómodo? –La verdad es que no sabría decirte. El Falla es muy intenso y pasional, entramos el día 9 de enero y acabamos el día 14 de febrero, con tan solo dos días de descanso. Tengo la enorme suerte de poder contar en la radio de Cádiz dos de las cosas que más le gusta al gaditano: el Cádiz Club de Fútbol y el Carnaval. Ahora mismo la dicotomía es difícil porque cuando sales de un programa de Carnaval hay que cambiar el chip para ponerte con SER Deportivos, y al contrario, cuando pasas de un partido al Teatro Falla. Desde niño siempre quise radiar el Cádiz y el Carnaval en Radio Cádiz. Y lo he conseguido.