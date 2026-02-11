Francisco, el concursante gaditano que releva a Rosa y Manu en 'Pasapalabra'

Pasapalabra ha vivido este martes una eliminación en la Silla Azul. Óscar ha caído en su segundo programa, y la primera vez que se ponía en este 'cadalso', y ha caído a las primeras de cambio ante Francisco, que ha desarrollado después un programa con calma y con un perfil de poder permanecer un buen puñado de ediciones.

El mencionado Óscar junto a otro compañero, Edgar, fueron los concursantes que se sentaron junto a los invitados en la tarde del viernes tras el bote conseguido por Rosa Rodríguez en el programa emitido el jueves por la noche. Con la marcha forzosa también de Manu Pascual, los dos nuevos concursantes partían de cero y debido a la precipitación para tenerlos de retén en el programa, no eran de los aspirantes con más garantías. Este lunes Edgar caía ante otro nuevo concursante, Alejandro, de la localidad madrileña de Pinto; y Francisco se sumaba ayer.

El nuevo participante de Pasapalabra es de origen gaditano aunque reside desde hace muchos años en Badajoz. Por ahora no ha desvelado mucho más. Su presentación fue como jugador experto de ajedrez, compitiendo a nivel de equipos. En caso de conseguir el bote ha comentado que ayudaría a su hijo que está cursando estudios universitarios en Madrid, y dedicaría parte del premio a ayudar a una ONG asistencial de Badajoz, además de permitirse viajar a algún lugar exótico si surgiera algún nombre geográfico imposible.

Francisco ha intervenido de forma suelta en El Rosco y se ha quedado a 3 respuestas, 22 en total, empatando con Alejandro. Un buen nivel para ambos que deberían afianzar con experiencia y confianza. Todo está aún muy verde en la nueva andadura tras Rosa y Manú. Y el bote está aún en un modesto 112.000 euros.