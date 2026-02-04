Una exconcursante de ‘La Voz’ de Nigeria fallece por la picadura de una serpiente

Conmoción en Nigeria por el fallecimiento repentino de una joven promesa de la música. Ifunanya Nwangene, exconcursante de La Voz en Nigeria, ha perdido la vida debido a una picadura de una serpiente. Al parecer, la joven se encontraba dormida en su casa cuando la serpiente le mordió sin poder hacer nada para oponerse. La cantante se despertó nada más notar la picadura y acudió al centro médico más cercano.

Hillary Obinna, una de sus compañeras de coro, ha confirmado a la BBC África que en el domicilio había dos serpientes. En el centro médico al que acudió Nwangene no contaban con un antídoto para la mordedura del reptil, por lo que tuvieron que trasladarla a otro hospital, donde finalmente falleció.

Un allegado a la joven, Sam Ezugwu, hizo la pública en las redes sociales la noticia con el fatal desenlace para Nwangene. “Ifunanya, una estrella en ascenso, estaba a punto de compatir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu”, escribía.

La BBC ha destacado que la artista estaba preparando su nuevo proyecto en solitario y que tenía intención de dar su primer concierto a lo largo de 2026. Nwangene, además de proyectar su carrera como solista, colaboraba con el músico nigeriano Tbrass, que le ha dedicado unas bonitas palabras a modo de homenaje.

“Ifunanya no era muy cercana a mí, pero compartimos música y momentos juntos tres días antes de su repentino fallecimiento, ella tenía grandes planes para este año, pero la vida decidió lo contrario. Puede que no haya hecho lo suficiente como hubiera querido y planeado para el mundo, pero ha dejado un legado indeleble que vivirá para siempre”, posteaba en su cuenta de X.