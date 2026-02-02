Un ex de ‘La isla de las tentaciones’, denunciado por presuntos malos tratos a su expareja

Rodrigo López, concursante de la última edición de La isla de las tentaciones, ha pasado al primer plano de la actualidad social tras conocerse que ha sido detenido por un presunto delito de malos tratos a su expareja Helena Arauz. Ambos pusieron a prueba su relación sentimental en el programa de Telecinco que presenta Sandra Barneda. Durante su estancia en la República Dominicana, Helena rechazó a Rodri en una hoguera de confrontación para irse con Barranco, su tentador favorito. Pese a ello, su historia con Barranco no fue a mayores después del programa y regresó con Rodri, tal y como ambos refrendaron en el reencuentro de La isla de las tentaciones.

Un poco más tarde, en la emisión del debate final Helena decidía cortar su vínculo con Rodri. En ese momento, la joven aseguraba que estaba harta de tantas idas y venidas. “Estoy cansada de callarme y de ser lo que se esperaba de mí. Él me pidió que dijéramos que estábamos bien y que quedáramos como la pareja bonita. Desde que empezó todo lo hemos dejado una y otra vez. No hay amor”, dijo justo después de poner el punto y final a su relación con Rodri.

La detención de Rodri tuvo lugar el pasado jueves 29 de enero. El joven fue trasladado a las dependencias policiales, donde pasó la noche en el calabozo a la espera de un juicio rápido. Actualmente, el caso está en fase de investigación, aunque mientras se esclarecen los hechos se han tomado medidas cautelares como una orden de alejamiento. El exconcursante de La isla de las tentaciones no se ha pronunciado al respecto, pese al boom que ha generado su detención por un presunto episodio de malos tratos.