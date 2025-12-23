Conmoción en Rumanía por la muerte de una reportera de fútbol en extrañas circunstancias

Malina María Guler, de 27 años, ha fallecido tras precipitarse desde un séptimo piso. La reportera y fotógrafa trabajó para uno de los equipos de Rumanía, el Bihor Oradea. El propio club ha confirmado la noticia del fallecimiento en sus redes sociales.

“El FC Bihor Oradea Club expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Malina María Guler. Malina formó parte del clubdurante la temporada 2023-2024, campaña en la que el FC Bihor Oradea ascendió a la Segunda División, contribuyendo con su profesionalismo y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva”, reza el comunicado del club.

El pasado mes de septiembre Malina María Guler publicaba un vídeo en el que mostraba algunos de los momentos más destacados de su carrera profesional como reportera y fotógrafa. “Cada día es un regalo que recibo con serenidad, y mis ojos son testigos de cada emoción que llevo”, escribía para acompañar la sucesión de imágenes.

La muerte de la influencer está siendo investigada por las autoridades, ya que se desconocen los motivos de la caída mortal al vacío de Malina María Guler. Todas las pesquisas invitan a pensar en un suicidio, a tenor de su último mensaje en Instagram. “Tu zona de confort te matará”.