Belén Esteban, un regreso y una despedida para marcharse en 'Top Chef'', en La 1

La 1 estrena este domingo a las diez de la noche Top Chef: Dulces y Famosos, talent culinario conducido por Paula Vázquez que pone el foco en la repostería con los 16 famosos participantes. Los aspirantes deberán mostrarr creatividad, técnica y temple ante retos exigentes de pasteles, postres clásicos y creaciones innovadoras (ojo, incluso con dulces elaboradps con casquería). El ganador se llevará 100.000 euros para una ONG de su elección.

Esta es una adaptación española de Top Chef VIP: Just Desserts, producido por Magical Elves y licenciado por NBC Universal, con más de 30 versiones mundiales desde su debut en 2006. El casting reúne un variado grupo de famosos donde destaca la intervención de Belén Esteban, que regresa tras el cancelado La familia de la tele y con esta aparición descansará por un tiempo indefinido. También acuden Benita Castejón, los actores Luis Merlo, Eva Isanta (que fueron pareja en la ficción en Aquí no hay quien viva), Mariano Peña, Nicolás Coronado y Alejandro Vergara; la experta en belleza Ivana Rodríguez; la escritora Marina Castaño, viuda de CamiloJosé Cela; la paralímpica Desirée Vila; el creador de contenido Tote Fernández; los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez; la drag Samantha Ballentines; la humorista Ana Morgade, y la empresaria y diseñadora jerezana Alejandra Osborne.

El jurado de 'Top Chef'

Los 16 aspirantes se enfrentarán a pruebas individuales y por equipos. ante un jurado compuesto por tres expertos como el chef con dos estrellas Michelin Paco Roncero; la repostera televisiva Eva Arguiñano y el prestigioso pastelero argentino Osvaldo Gross.

El plató está dividido en cocinas y salón y por el set pasarán invitados, como asesores, del tipo de Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Miquel Guarro o Tian Lu. Entre quienes girarán visita a los concursantes para conocer su labor o probar sus creaciones, Chenoa, Toñi Salazar o la influencer Boukie, además de una pareja que encargará su tarta de boda para su compromiso en la vida real.

Cada entrega incluye cuatro pruebas clave: desde Todos contra todos (con privilegios y castigos) Batalla de equipos, Prueba de Salvación y la decisiva Prueba de Fuego para la eliminación. Destaca la Caja Negra, donde los concursantes replican un postre famoso a ciegas solo con olfato, tacto y gusto. Un Pastelero Top de la semana ganará un comodín para controlar el juego siguiente, en un formato lleno de novedades girando todo en torno al dulce.