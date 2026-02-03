Antena 3 confirma cuándo Rosa o Manu ganarán el bote de 'Pasapalabra' y la hora de esa entrega especial

Este lunes Antena 3 ha confirmado oficialmente lo que era un secreto a voces: el confeti está listo para inundar el plató de Pasapalabra La visita de Manu Pascual y Rosa Rodríguez al programa de Pablo Motos este próximo jueves 5 de febrero marcará la cuenta atrás definitiva para la entrega del premio más esperado de la televisión.

Siguiendo la estrategia reciente de la cadena, la entrega señalada se emitirá a las 23.00 horas, tras El Hormiguero.Un programa histórico en el prime time con una ediciónl de Pasapalabra en la que uno de los dos concursantes logrará, por fin, completar las 25 letras del Rosco tras año y medio de duelos.

La expectación ha alcanzado su punto álgido ante un bote de récord que ascenderá a 2.716.000 euros. Como ya es tradición, el paso de los concursantes con una entrevista en El Hormiguero será el preludio de la gloria. Manu Pascual y Rosa Rodríguez, dos personas admiradas en el país, se sentarán frente a Pablo Motos y Trancas y Barrancas para compartir los nervios y secretos de su preparación justo antes de que la audinecia sea testigo del momento en que uno de los dos se alce con el premio millonario, cerrando así una etapa que ha mantenido en vilo a millones de espectadores en España e Hispanoamérica.

Tras casi año y medio compitiendo codo con codo, el duelo llega a su fin. Las cifras que dejan ambos son sencillamente asombrosas. A fecha de este jueves, la gallega Rosa Rodríguez habrá alcanzado la histórica cifra de 307 programas, consolidándose como la primera mujer en superar la barrera de las 300 emisiones con un acumulado de 165.000 euros. Por su parte, el madrileño Manu Pascual batirá el récord histórico absoluto con 437 emisiones, acumulando hasta hoy la cifra de 267.600 euros. El ganador se llevará el bote, pero ambos abandonarán el programa dejando un vacío difícil de llenar tras meses de respeto mutuo y sana rivalidad.

La trayectoria de la pareja, que compite de forma ininterrumpida desde octubre de 2024, ha estado marcada por una igualdad asombrosa; ya han empatado en 91 ocasiones. Manu, el psicólogo de Collado Villalba de 29 años, se ha destacado por su calma y disciplina yademássu ya famosa "inspiración lírica" al despedir a los invitados. En el otro atril, la sonrisa de Rosa, la coruñesa de 32 años y profesora de inglés y castellano, ha sido el emblema de aplomo y sonrisa, demostrando un registro impecable desde que conquistara la Silla Azul en noviembre de 2024. Su regularidad en los últimos meses la apuntan a ligera favorita sobre Manu. En un frame del vídeo compartido por la cadena se observa que en la cuenta atrás del programa del jueves ella se queda a dos soluciones y Manu, a cuatro.

Este jueves, el duelo de titanes llega a su desenlace. Mientras se desmienten los rumores sobre una posible relación sentimental, lo que queda claro es el profundo afecto y admiración que se profesan estos dos rivales que ya son historia viva de la televisión. Uno de los dos entrará en el olimpo de los ganadores con más de 2,7 millones de euros en el bolsillo, mientras que el otro se marchará con el orgullo de haber protagonizado el duelo más longevo y emocionante que se recuerda en la pantalla.